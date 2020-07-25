 

Компания Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

25.07.2020, 8:53, Разное

Компания Samsung готовит готовит к выходу на рынок новые смартфоны топового уровня. Новые гаджеты относятся к линейке Galaxy S21 и будут представлять собой модификации аппарата с разными параметрами и техническими характеристиками.
Информация о грядущих новинках появилась на сетевом ресурсе SamMobile, семейство S21 заменит устройства серии Galaxy S20. В существующих на рынке аппаратах S20, S20+ и S20 Ultra присутствуют увеличенный объем накопителя основной памяти и широкий актуальный для настоящего времени функционал. В новых девайсах серии S21 можно ожидать не менее трендовые технические характеристики.

Так, в аппаратах установят модуль для работы в сетях пятого поколения, также в моделях для некоторых рынков ожидается только наличие модема для 4G/LTE. Если южнокорейская корпорация не откажется от традиционных обозначений, то можно ожидать выход моделей Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Отличаться они будут размерами экранов и функционалом, в Ultra-версии ожидаются максимально флагманские характеристики и соответственно, наиболее высокий ценник. Вместимость встроенного чипа памяти новинок составит не менее 128 или 256 гигабайт с возможностью установки внешних накопителей.

Стоит отметить, что недавно представители Samsung огласили планы относительно ценовой политики. Из-за невысокого спроса на дорогостоящие смартфоны южнокорейский IT-гигант будет стараться выпускать более доступные устройства. Станут ли такими три новых аппарата линейки Galaxy S21, пока не известно, скорее всего, один из аппаратов, либо его модификация получит более демократичную цену при некотором ограничении опций. Официальную презентацию гаджетов компания наметила на начало следующего года.





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