 

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на западе Украины

25.07.2020, 8:34, Новости дня

В течение 25 июля в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В частности, синоптики предупреждают о грозах в западных областях страны.

“Вечером 25 июля и в течение 26–27 июля в реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровня воды на 0,2–1 м”, – сказано в сообщении.

При этом в центральных, южных и восточных областях, предупредил Гидрометцентр, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта: meteo.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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