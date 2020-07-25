 

“Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

25.07.2020, 8:34, Новости дня

В субботу, 25 июля, в Хабаровске (Россия) началась очередная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Как пишет “Медуза”, на митинг вышло еще больше людей, чем в прошлые и позапрошлые выходные.

Участники прошли шествием по центральным улицам города и вышли на центральную площадь для проведения митинга. Собравшиеся скандируют “Свободу”, “Пока мы едины – мы непобедимы”, “Это наш край”, “Долой царя”, “Россия, просыпайся” и “Путина в отставку”.

Администрация города утверждает, что на митинг вышли до 6,5 тыс. человек (на акции в прошлую субботу мэрия насчитала 10 тыс. человек). Тогда как хабаровский сайт DVHUB.ru пишет, что участников “совершенно очевидно больше, чем в прошлый раз”. По оценке “Коммерсанта”, число митингующих “в пиковые моменты шествия превосходило рекордные 50 тыс. в прошлую субботу”.

Как сообщает агентство “Интефакс”, акции в поддержку Фургала также проходят в дальневосточных городах Владивосток и Южно-Сахалинск.

ВИДЕОВидео: ДВновости dvnovosti.ru / YouTube

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии “Единая Россия”.

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет “Сибирь.Реалии”, местные жители “уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе “Единой России”.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начали проводить акции в поддержку Фургала. Субботние акции 11-го и 18 июля называют самыми массовыми митингами в истории Хабаровска. По разным оценкам, в них принимали участие до 50–60 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Трамп объявил о резком увеличении федеральных сил в городах США

07.07 / Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

11.07 / Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

22.07 / У станции киевского метро началась эвакуация людей

20.07 / В Волгограде в Волгу выпустили 125 тыс. мальков осетровых пород

14.07 / Гонконгский Disneyland снова закрывается на фоне всплеска заражений коронавирусом

21.07 / На выборах в Верховную Раду “Слугу народа” готовы поддержать 27,9% украинцев – опрос

09.07 / Цена смартфона Vivo iQOO Z1x 5G начинается с 230 долларов

05.07 / Разработана новая рецептура инсулина

08.07 / Новый смартфон Motorola G 5G Plus представлен официально

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска