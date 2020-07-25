Репетиция парада ко Дню ВМФ прошла во Владивостоке

25.07.2020, 8:30, Новости дня

Генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошла во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

Воскресенский сообщил, что «во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского флота, который впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в акватории бухты Золотой Рог», передает РИА «Новости».

«Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган» обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником», – добавил он.

Во время тренировки проверили готовность кораблей и личного состава к параду, который состоится 26 июля. Также был отработан хронометраж основного эпизода праздника.

Отмечается, что на парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроены боевые корабли основных классов – флагман Тихоокеанского флота, ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Также в парадной линии стоят корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

По информации ТОФ, в 2020 году из-за карантинных мер военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются, но пройдет парад кораблей.

Парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано только в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.