 

Disney переносит премьеры “Мулана” и “Аватара”

25.07.2020, 8:30, Разное

Премьеры новых картин производства корпорации Disney переносятся из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Про это представители компании рассказали 23 июля.
Когда выйдет игровой ремейк «Мулан» – пока непонятно. Известно, что следующая серия «Звездных войн» ожидается 22 декабря 2023 года, а продолжение культового проекта «Аватар» – 16 декабря 2022 года.

«Мы должны как можно более эффективно донести зрителям смысл наших картин, но это сложно реализовать во времена очевидного кризиса в мире. На сегодняшний день мы изменили наши планы касательно выхода нескольких проектов», – поделились в Disney.

В результате таких действий, Америка осталась практически без киноновинок как минимум в августе. Единственный шанс на релиз остается у премьеры «Новые мутанты». Но финальное решение по этому вопросу зависит от того, откроют ли кинотеатры в США.

Известно, что Paramount также переносит премьеры своих фильмов. Это относится к проекту режиссера Джона Красинки «Тихое место 2» и боевика «Топ ган: Мэверик». Они выйдут соответственно 23 апреля и 2 июля следующего года.





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