Обходить препятствия может протез ноги с коленом

25.07.2020, 8:23, Новости дня

Американскими учеными был разработан новый алгоритм управления для активных протезов ноги выше колена, который позволяет человеку переступать через препятствия.

Алгоритм отслеживает движения культи, во время каждого шага корректирует траекторию протеза и сильнее сжимает ногу, если необходимо. Во время разработки алгоритма ученые использовали ранее созданный протез. Ученые решили переложить часть управления протезом на человека.

Протез распознает угол наклона, превышающий пороговое значение, путем измерения движения бедра. Простой алгоритм во время каждого шага собирает от акселерометра параметры движения ноги, обновляет планируемую траекторию движения протеза и выдает мотору в колене низкоуровневые команды.