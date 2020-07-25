Российские ученые рассказали, как помочь незрячим людям видеть

25.07.2020, 8:23, Новости дня

Команда российских ученых планирует создать технику сенсорного зрения, которая может позволить незрячим людям «видеть» кожей при помощи осязания.

Устройство работает следующим образом: трехмерная камера, которая установлена на голове незрячего человека, считывает изображение окружающего пространства, а мини-компьютер строит карту удаленности предметов, которые находятся в поле зрения камеры. При помощи контроллера и виброматрицы на кожу человека переносится карта удаленности. Чем меньше удаленность предметов, тем больше вибрация в определенной области виброматрицы будет ощущаться кожей.

На данном этапе специалисты уже научились строить трехмерную карту удаленности предметов путем создания специальной программы для обработки изображения со стереокамеры, которая может разбить изображение на участки-пикселы и присвоить каждому из них значение удаленности.