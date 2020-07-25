 

Мнение: О готовности Украины штурмовать Крым

25.07.2020, 8:20, Разное

А вот это уже нечто новенькое в российско-украинских отношениях последних лет. Раньше ведь обычно #Украина обвиняла Россию в подготовке новой агрессии, военного вторжения и полномасштабной войны. В зависимости от глубины фантазии обвинителя. К слову, ни марш на Харьков, ни захват Одессы, ни коридор через Мариуполь так и не состоялись.

За эти годы украинская армия, бесспорно, окрепла как морально, так и в плане боеготовности. И вот теперь зазвучали громко совсем другие слова.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что готов штурмовать #Крым. И даже пообещал быть «в первых рядах штурмового батальона».

По словам видного украинского политика, ситуация теперь благоприятствует Киеву. Украина имеет боеспособную армию, и у неё нет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения территорий». Дело только лишь за политической волей властей.

Безусловно, это камень в огород нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Который пришёл к власти с обещаниями установить мир. Впрочем, и предшественник его, Пётр Порошенко, тоже много чего обещал в ходе избирательной кампании. Все помнят, во что это вылилось на практике.

Владимиру Зеленскому достались в наследство де-факто замороженный конфликт на Востоке страны и зашедший в тупик переговорный процесс по его мирному урегулированию. Притом что всем понятно: военного решения ни у проблемы Донбасса, ни у Крымского вопроса на сегодняшний день просто нет. А попытка решить там всё силой сейчас будет самоубийственной.

Но партия войны не унимается. Для неё ждать до 2036 года и надеяться на изменения после – не вариант. Поэтому разной степени громкости вербальные интервенции будут звучать постоянно. Это ведь инструмент не столько внешней, сколько внутренней политики для Украины.

С другой стороны, это всё не просто слова. Это формирование определённых ожиданий, это в определённой степени кампания по мобилизации населения, чтобы не расслаблялось. И если военная риторика станет обыденной, привычной, то как знать, куда всё зайдёт?

В общем, как считаете, украино-российская «освободительная» война будет в обозримом будущем? Пойдут добробаты на #Крым? Или только словами всё и ограничится?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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