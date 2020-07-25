Лауреат Нобелевской премии по химии встречал инопланетного говорящего енота

25.07.2020, 8:09, Разное

Доктор Кэри Маллис (1944-2019) с юных лет увлекался химией, а потом стал биохимиком и заинтересовался ДНК.

В апреле 1983 года он разработал метод ПЦР-амплификации ДНК, который позволил идентифицировать фрагменты ДНК и создавать неограниченные копии ДНК.

Его открытие изменило "правила игры" в таких областях как биохимия, молекулярная биология, медицина и криминалистика, а потом Маллис заслуженно получил за свое открытие Нобелевскую премию по химии.

Для многих других ученых Маллис был гением, блестящим и талантливым исследователем, однако он был также достаточно эксцентричным человеком. В своих мемуарах "Танцующий голым в поле разума" (1998) он описывал свои разнообразные приключения, период в юности, когда он увлекся ЛСД, как он проводил свои научные наблюдения и тд.

И в этой книге есть особая глава под названием "Пришельцы не допускаются", где Маллис рассказал о том, как встречал светящегося говорящего енота, предположительно инопланетного.

Причем во время этой встречи ЛСД или иные наркотические вещества Маллис уже давным давно не принимал, таким образом для него все это было полностью реальным, а не игрой его воображения из-за наркотиков.

Встреча произошла в 1985 году, уже после того, как он разработал свое гениальное открытие и за 5 лет до получения им Нобелевской премии. В те дни Маллис жил в небольшом уединенном сельском доме в округе Мендичино, штат Калифорния. Примерно около полуночи он приехал с работы домой, снял верхнюю одежду, включил свет в комнатах, а потом вышел во двор.

Он хотел пройти в маленькую деревянную уборную во дворе, но тут же забыл об этом, когда увидел нечто очень необычное:

"Я спустился по ступеням, повернул направо, а затем в дальнем конце дорожки под елью я увидел что-то светящееся. Я направил на объект фонарик и оно стало совсем белым. Это существо выглядело как енот.

Я не был напуган, зато сразу же подумал, могла ли это быть голограмма, посланная мне кем-то. А потом Енот сказал мне "Добрый вечер, доктор". Я сказал ему в ответ что-то вроде "Привет". Следующее, что я помню, наступило ранее утро.

Я двигался по дороге с горы к моему дому. Когда я спустился к дому, в моей голове промелькнула мысль "Какого черта я тут делаю?". У меня не было никаких воспоминаний о том, что произошло ночью. Я подумал, что может быть я потерял сознание и пролежал на улице всю ночь. Однако по ночам в Мендочино бывает очень сыро, а вся моя одежда была сухая и совсем не грязная".

Потом Маллис заметил, что при нем нет его фонарика и он так и не нашел его нигде. Когда он зашел в свой дом, он увидел. что лампы говорят, а продукты, которые он вечером принес с собой, разбросаны по полу.

Часы говорили ему, что прошло 6 часов с того момента, как он вышел во двор чтобы пройти в уборную. Потом Маллис обошел все вокруг дома и внезапно на него нахлынуло ощущение страха и опасности.

Из-за этого Маллис впоследствии целый год избегал приезжать в этот домик. Потом он все-таки вернулся сюда и далее начал "очищать это место" с помощью ненормативной лексики и выстрелов из своего ружья в сторону деревьев. Ему казалось, что если он будет сильно и страшно орать на что-то пугающее в окружении, а потом будет еще и стрелять, то эта злая сила уйдет отсюда.

Как ни странно, это похоже сработало. Во всяком случае Маллису стало полегче и "нечто" покинуло его территорию.

Позже Маллис решился рассказать о своем необычном опыте уфологу Биллу Чалкеру, а также рассказал о том, что его друг тоже встречал странного говорящего енота в этом же доме. Случилось это в 1993 году, когда Маллис пригласил сюда своих друзей, чтобы отпраздновать получение им Нобелевской премии.

Вот что Чалкер пишет об этом:

"После встречи со светящимся енотом на территории между туалетной кабинкой и домиком, друг Маллиса отправился на холм. По дороге он увидел маленького светящегося человека, который внезапно превратился в мужчину обычного роста и сказал ему "Увидимся завтра".

Друг Маллиса уверял, что он не употреблял наркотики и у него не было галлюцинаций из-за алкоголя. После этого странного опыта он вместе со своей подругой тут же покинул дом Маллиса, никому ничего не сказав и уехал в городской отель.

Однако той же ночью этот человек каким-то необъяснимым образом оказался на автостоянке отеля в встревоженном и напуганном состоянии. У него было впечатление, что он снова оказался во дворе доме Маллиса.

Потом он и его подруга решили вернуться в дом Маллиса, где все еще продолжали отмечать получение премии. И там этого человека ждал очередной шок. Среди гостей он увидел мужчину, который выглядел в точности как тот, который сказал ему "Увидимся завтра".

Друг Маллиса тут же снова покинул этот дом, уверенный в том что всю эту чертовщину подстроил сам Маллиса. У него была паника и истерика из-за всего этого. Из глаз лились слезы.

Некоторое время спустя он встретился с Маллисом и рассказал ему обо всем случившемся. Он также описал ему того мужчину, которого видел на холме и позже среди гостей Маллиса. По этому описанию Маллис опознал своего пожилого соседа, но когда он расспросил соседа, тот поклялся, что он не выходил в ту ночь на холм, хотя и правда был присутствовал на второй вечер среди гостей".

Сложно сказать, что именно происходило у дома Маллиса, потому что все это похоже на какой-то запутанный странный сон. Однако вся эта история стала еще более странной, когда дочь Маллиса Луиза позже рассказала о том, что когда она была в отцовском доме, у нее тоже был очень пугающий опыт, похожий на похищение пришельцами.

"Как и я, она обнаружила себя внезапно спускающейся с холма. Она пропала на три часа и ее жених отчаянно искал ее, звал по имени, но ее нигде не было. Первое, что она вспомнила, что она идет по тропе с холма и что слышит как ее жених кричит и зовет ее по имени. Она понятия не имела, где он была эти три часа", – рассказывал Маллис.

При этом, когда с Луизой это случилось, она еще ничего не знала о том, что подобное происходило и с ее отцом, а также с его другом. Маллис боялся рассказывать об этом кому-то еще. Люди узнали об этих историях лишь когда Маллис выпустил свою книгу мемуаров.

До самой своей смерти в 2019 году Маллис упорно придерживался того, что все описанное им не являлось галлюцинацией, шуткой или чем-то еще.