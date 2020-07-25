В ЕС составили санкционный список против хакеров из России и Китая

25.07.2020, 8:06, Новости дня

Брюссель собирается принять штрафные меры против хакеров из РФ и Китая, пишет Der Spiegel. В штрафной список попали кремлёвские «шпионы», а также Главный центр специальных технологий ГРУ. Пока что не все европейские страны одобрили документ, но, если они это сделают, ЕС впервые применит новый юридический механизм по введению санкций за кибератаки.



Reuters

ЕС планирует ввести санкции против хакеров из РФ и Китая, пишет Der Spiegel. Немецкое издание получило возможность ознакомиться с секретным штрафным списком, который одобрили послы стран-членов ЕС. В нём числятся четыре российских агента, «причастных» к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия в апреле 2018 года. В то время в ней занимались исследованием яда, которым был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль.

В список включён Главный центр специальных технологий ГРУ, который, по имеющейся информации, ответственен за атаку на энергосистемы Украины зимой с 2015 на 2016 год. Также — два члены китайской хакерской группировки APT10. В ходе операции Cloud Hopper в 2016 году они выкрали коммерческие тайны и данные клиентов в десятках стран. Санкции собираются применить и к китайской компании, которая якобы причастна к этой операции. Штрафные меры коснутся одного северокорейского предприятия, которое связано с распространением вируса WannaCry. При этом в списке нет россиян, «ответственных» за взлом бундестага в апреле 2015 года, отмечает издание. Впрочем, не исключено, что их внесут в него позже.

На данный момент документ одобрили 19 стран-членов ЕС. Другие государства всё ещё заняты изучением доказательств, предоставленных Германией. Но Spiegel считает, что утверждение списка станет всего лишь формальностью. В результате ЕС впервые применит согласованные в мае 2019 года юридический механизм по введению санкций за кибератаки. Что конкретно грозит тем, кто оказался в списке, пока неизвестно. Брюссель может заморозить их активы, запретить въезд в ЕС или отказать в предоставлении денег и услуг.

Впрочем, такой подход понравился не всем, продолжает издание. Санкции против русских и китайцев слишком «поспешны и потому очень опасны», заявил депутат бундестага от левой партии Андрей Хунко. Он считает, что предоставленные доказательства неубедительны, и не поддаются проверке. «Вместо конфронтации Берлин в качестве председателя Совета ЕС должен делать ставку на диалог, а не конфронтацию», — призвал немецкий политик.