«Это диагноз»: Лера Кудрявцева призналась в совершении необдуманных покупок в интернет-магазинах

25.07.2020, 7:53, Разное

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем личном микроблоге в Instagram призналась в шопоголизме. Из-за спонтанных покупок в доме знаменитости появляются ненужные вещи.

Лера Кудрявцева подчеркнула, она любит шоппинг в интернете, особенно ночной, и называет это «диагнозом». Она отдыхает, пересматривая новости в социальных сетях, а потом видит рекламу какого-нибудь товара и покупает его, от усталости уже не оценивая необходимость и качество подобного приобретения. Недавно знаменитость увидела рекламу желтых штор и сразу купила, решив, что в доме не хватает солнца. Также она заказала салфетки с расцветкой в виде ромашек. В итоге штору ей доставили только одну, а салфетки оказались «размером с слона». Телеведущая опубликовала снимок своих покупок и думает пересмотреть свое отношение к шопингу.

Поклонники Кудрявцевой в комментариях поддержали ее, отметив, что тоже часто сталкиваются со спонтанными покупками и «с чувством вины встречают очередного курьера».