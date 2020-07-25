 

В ДНР и ЛНР из России завезли новое вооружение и топливо

25.07.2020, 7:50, Новости дня

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из РФ завезли новое вооружение и топливо. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия продолжает завозить в ОРДЛО оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через не контролируемые Украиной участки границы.

В частности, с 16 июля соединения оперативной группировки российско-оккупационных войск в Донецке и Луганске получили более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего.

Помимо этого, РФ поставляет оккупационным войскам на Донбассе отремонтированные и модернизированные на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другие образцы вооружения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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