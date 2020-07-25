 

Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

25.07.2020, 7:43, Разное

В книге Николя Саркози положительно отозвался о Владимире Путине. По его мнению, президент России очень вежлив, верен убеждениям, и гибок, если того требуют обстоятельства. Также Путин показался экс-лидеру Франции человеком, который принимает справедливые решения.

Это он понял после одного неловкого момента. Во время первой встречи Путин и Саркози одновременно потянулись за последнем кусочком шоколада. Президенты стали пристально смотреть друг на друга, а остальные собравшиеся – на них. В глазах лидеров читался вопрос: “Кто первый сдастся?”

Но потом Путин и Саркози засмеялись. Они решили, что в этой ситуации не должно быть проигравших. Президенты оставили шоколадку в покое.

Экс-президент Франции отметил, что таким образом установил отношения с президентом России. Кстати, Владимир Путин не раз смеялся над этим моментом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Напомним, Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. В прошлом году его заметили в одном из парков Санкт-Петербурга. Политика сняли на видео во время пробежки.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Здоровье: Сыр признан, контролирующим сахар

24.07 / Вирус помешал рывку

16.04 / Мнение: Письмо: “Для мужчин и вовсе невидимка”

10.07 / Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

06.07 / Елбасы не тухнет

02.07 / Мнение: Голосувание закончилось как надо

02.04 / Мнение: Разбор игры

26.06 / Мнение: Головокружение Путина

21.07 / К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток

15.07 / Впервые за почти 30 лет Россия продала больше золота, чем газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска