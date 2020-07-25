Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

25.07.2020, 7:43, Разное

В книге Николя Саркози положительно отозвался о Владимире Путине. По его мнению, президент России очень вежлив, верен убеждениям, и гибок, если того требуют обстоятельства. Также Путин показался экс-лидеру Франции человеком, который принимает справедливые решения.

Это он понял после одного неловкого момента. Во время первой встречи Путин и Саркози одновременно потянулись за последнем кусочком шоколада. Президенты стали пристально смотреть друг на друга, а остальные собравшиеся – на них. В глазах лидеров читался вопрос: “Кто первый сдастся?”

Но потом Путин и Саркози засмеялись. Они решили, что в этой ситуации не должно быть проигравших. Президенты оставили шоколадку в покое.

Экс-президент Франции отметил, что таким образом установил отношения с президентом России. Кстати, Владимир Путин не раз смеялся над этим моментом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Напомним, Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. В прошлом году его заметили в одном из парков Санкт-Петербурга. Политика сняли на видео во время пробежки.