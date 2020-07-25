Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли

25.07.2020, 7:23, Разное

Массовка в милицейской форме вышла на Английскую набережную, однако очень скоро рядом со съемочной группой остановилась машина с людьми в штатском. Бравые парни попросили “не устраивать цирк” и увезли всех, кто был в костюмах блюстителей правопорядка.

Полицейские объяснили ситуацию приездом Верховного главнокомандующего. “У нас всю массовку увезли. Федорцова под плащ-палаткой унесли. Нормально вообще?” – удивляется артист.