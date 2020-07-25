Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко

25.07.2020, 7:23, Разное

Подконтрольные государству белорусские СМИ прогнозируют уверенную победу Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. В ответ люди выйдут протестовать, и правоохранительные органы подавят акции несогласных, но общество безвозвратно изменилось, считает Андрей Поротников.

Протестующие готовы видеть в кресле президента кого угодно, только не Лукашенко, уверен обозреватель. Предпочтительными для них были бы активные и молодые политики – активист Светлана Тихановская и бывший банкир Виктор Бабарико, пишет политолог. Примером такого лидера он считает и ресторатора Вадима Прокопьева, обратившемуся к президенту с довольно жесткой риторикой.

А госпропаганда, расхваливающая Александра Лукашенко, работает все менее эффективно, констатирует политический обозреватель. Власти пытаются вернуть доверие населения перед выборами: слегка поднимают пенсии, раздают очередные обещания бюджетникам, но для этого нужно много денег, а их на фоне экономического кризиса в республике все меньше, пишет эксперт в статье на белорусском портале “Свободные новости”.

До президентских выборов в Белоруссии остается чуть больше двух недель. Многие граждане отдали бы свой голос за бывшего банкира Виктора Бабарико или дипломата Валерия Цепкало, однако Центризбирком не допустил их до голосования. А последнему вместе с семьей пришлось скрыться от давления властей в Москве.

Протестующие в Минске скандируют: “Выпускай!”, имея в виду задержанных оппозиционеров. На площади Якуба Колоса милиция пытается не дать людям выстроиться в цепь. Позже подъехали автозаки, нескольких человек задержали, в том числе журналистов.

Из популярных альтернативных кандидатов до выборов президента Белоруссии допущена только Светлана Тихановская. Ее поддержали избирательные штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Вместе они будут добиваться честных выборов.

Центризбирком нанес ответный удар, ограничив число независимых наблюдателей на избирательных участках. Это говорит о том, что Александр Лукашенко опасается поражения от Светланы Тихановской, считает белорусский политик Виктор Корнеенко.