Обнаружен недорогой метод очищения почвы от супертоксичных тяжелых металлов

25.07.2020, 7:15, Новости дня

Команда российских ученых нашла способ восстановить почву от свинца и ртути.

Специалисты выявили состав микроорганизмов, наиболее эффективно очищающий почву от тяжелых металлов. По словам ученых, их метод является простым в применении и не требует больших затрат. Группа исследователей предложила использовать специально выделенные микроорганизмы для восстановления почвы растения.

Во время новой работы специалисты получили из загрязненной почвы две культуры кокковидных бактерий и размножили их на жидкой питательной среде из пептона, дрожжевого экстракта и глюкозы. Позже ученые определили максимальное содержание ртути и свинца, при которых эти микроорганизмы способны выжить. Кроме этого, экспертами было проведено фитотестирование, которое позволяет определить наличие тяжелых металлов в почве.