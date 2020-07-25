Для лечения диабета была создана искусственная поджелудочная железа

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25.07.2020, 7:15, Новости дня

Командой израильских ученых была разработана искусственная поджелудочная железа для лечения диабета.

Уникальную систему специалисты создали из ткани свиных легких, в которых содержатся бета-клетки. Искусственная железа имплантируется под кожу и, когда это необходимо, бета-клетки выделяют инсулин. В будущем ученые планируют проводить клинические испытания. Тестировать искусственную поджелудочную ученые планируют в Великобритании, ведь там уже была одобрена имплантация бета-клеток в печень.

По словам экспертов, новый метод станет более эффективным и дешевым способом лечения диабета. Как утверждают эксперты, такой метод обойдется в более чем в 40 000 долларов.





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