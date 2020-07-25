Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

25.07.2020, 7:08, Новости дня

Пассажиров и персонал эвакуировали в субботу из аэропорта Хабаровска после получения сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«От правоохранительных органов нам поступило сообщение о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиры и персонал эвакуированы, ожидают окончания оперативных мероприятий на улице – на привокзальной площади около терминала», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

«Проверка завершилась в 12.35 (05.35 мск), угроз не обнаружено. Задержано два рейса: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» на Екатеринбург и рейс авиакомпании «Россия» на Москву. Время вылета будет известно позже», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе воздушной гавани также сообщили, что в 11.45 (04.45 мск) в Хабаровске приземлился борт из Москвы, которым прилетела бригада медиков из российской столицы для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным представителя аэропорта, пассажирам авиарейса из Москвы после посадки пришлось некоторое время провести в салоне самолета из-за проведения в терминале аэропорта оперативных мероприятий в связи с получением сообщения о минировании.

Медики прибыли в регион по договоренности с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Как уточнили в региональном Минздраве, в субботу в регион прибыли 19 медиков из Москвы, в воскресенье прилетят еще девять специалистов. Среди прибывающих медиков – инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи. Они усилят кадровый состав больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, в Хабаровске, Комсомольске-на- Амуре, Советской Гавани и Ванино, районе имени Лазо.

Ранее стало известно, что на помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы. Кроме того, к отправке в Хабаровск подготовили несколько спецбортов с медицинским грузом.

Напомним, в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил краевую больницу и поблагодарил хабаровских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним также, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.