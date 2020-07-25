 

Родители заметили загадочную аномалию, которая будит малыша

25.07.2020, 7:09, Разное

Загадочное видео стало вирусным на Reddit, и некоторые пользователи посчитали, что здесь не обошлось без паранормальщины, а некоторые уверены, что это обычная пылинка. Но родители, заснявшие это видео, обеспокоены не на шутку, ведь это произошло прямо в доме и рядом с их ребенком.

На полученных кадрах видно, как малыш дремлет своей кроватке, а затем неожиданно на экране возникает призрачный объект. Одновременно с этим событием ребенок начинает шевелиться. Складывается впечатление, что малыш будто бы что-то почувствовал.

Данное видео привлекло неравнодушных к подобным загадочным событиям пользователей Reddit, которые выдвинули собственные версии. Некоторые считают, что на экране обычная пылинка, но, другие комментаторы не согласны, так как считают, что траектория движения объекта не свойственна пыли. Кто-то считает, что эта аномалия связана с неисправностью прибора или же с приходом гостя из потустороннего мира.

Пользователи признают, что самым интригующим здесь моментом является не столько появление призрачного тела, сколько синхронная реакция малыша в момент его появления. Однако с чем это связано на самом деле, сказать трудно.





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