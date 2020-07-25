 

Карл Джерасси: Люди скоро перестанут размножаться с помощью секса

25.07.2020, 7:06, Разное

В 2050 году люди на Земле станут рождаться при помощи искусственного оплодотворения. Об этом заявлял американский ученый Карл Джерасси, являющийся создателем оральных контрацептивов, напоминает National Geographic.

Профессор Университета Стэнфорда Карл Джерасси скончался в 2015 году на 92-м году жизни. В своих прогнозах на будущее он утверждал, что через несколько десятилетий общество полностью изменит базовые ценности, что отразится на деторождении. Так, секс останется только для удовольствия людей, а для продолжения рода станут прибегать к искусственным методам оплодотворения. Процедура ЭКО станет повсеместной в развитых обществах.

Джерасси находил в искусственных методах зачатия исключительно плюсы. Так, он утверждал, что люди в лучшие свои годы, находясь на пике физической и интеллектуальной формы, смогут замораживать свои биоматериалы, после чего станут подвергаться процедуре стерилизации. Все это позволит женщинам не думать о “тикающих” биологических часах. Граждане смогут полностью отдаться карьере, будучи уверенными, что теперь их дети смогут появиться на свет в наиболее подходящее для этого время.

Кроме того, ЭКО позволит отказаться от абортов, поскольку все дети станут желанными, утверждал ученый.

Использование ЭКО как основного метода зачатия уже сейчас совершенно реально в странах Европы, США и некоторых государствах Азии. Проблемы могут возникнуть лишь в странах третьего мира, где преградой на пути к ЭКО станут финансовые проблемы или большое влияние религии на сознание человека.





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