 

Решение оккупационных властей Крыма снести храм ПЦУ в Евпатории Денисова назвала “циничным”

25.07.2020, 6:55, Новости дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила действия оккупационных властей Крыма, которые потребовали от архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента снести храм в оккупированной Евпатории.

Об этом 24 июля проинформировал сайт украинского омбудсмена.

О вручении российскими судебными приставами постановления о сносе храма Климент рассказал 23 июля.

Денисова “осуждает такие циничные действия оккупационных властей, которые имеют целью запугивание прихожан Православной церкви Украины в аннексированном Крыму”.

“Еще раз подчеркиваем, что территория Крымского полуострова – это территория Украины, где действует украинское законодательство. Приговоры так называемых судов в Крыму и преследования по религиозным убеждениям представителей Православной церкви Украины являются нарушением ст. 9 европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии”, – говорится в сообщении.

В офисе украинского омбудсмена подчеркнули, что “Россия не имеет права применять свое законодательство в отношении граждан Украины и их имущества в Крыму”.

“Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-оккупанта на оккупированной территории. Преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением международного законодательства Российской Федерацией”, – заявили в офисе Денисовой.

В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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