Теперь наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками – Жорин

25.07.2020, 6:55, Новости дня

У действующей власти “очень сильные проблемы с памятью”, поскольку все предыдущие договоренности по поводу прекращения огня на Донбассе ни разу не выполнялись ни Российской Федерацией, ни “ДНР” и “ЛНР”. Об этом заявил экс-командир полка “Азов”, руководитель центрального штаба “Национального корпуса” Максим Жорин в эфире программы “Повечерье” на “4 канале”, комментируя договоренности о “полном и всеобъемлющем” прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Видео он опубликовал в своем Facebook.

“У нас в “Азове” всегда было правило: за одного погибшего нашего побратима мы делали так, чтобы было 10 погибших врагов. А в этой ситуации кажется, что за погибшего нашего власть идет на 10 уступок врагу”, – заявил Жорин.

Экс-командир “Азова” считает, что нельзя постоянно подстраиваться под врагов – Украина должна начать выдвигать свои условия перемирия на Донбассе. Жорин заверил, что запреты, утвержденные на заседании ТКГ, очень сильно демотивируют войска.

“Парни на фронте намного ближе понимают проблему, которая существует у нас в стране. Они на себе чувствуют, когда работают или не работают договоренности. На передовой они так видят переговоры: прилетело по ним сегодня что-то или нет, погиб побратим или нет”, – отметил он.

Про нові домовленості ТКГ та ситуацію на Донбасі в ефірі 4 каналу 📢На фронті, за 1 загиблого побратима ми вбиваємо 10 ворогів – таке правило азовців. У нашої влади зовсім інше правило: за 1 вбитого українського воїна – 10 поступок ворогу. Такою ж була їх реакція і зараз, після воєнного злочину російських окупантів з обстрілом евакуаційної групи. Скільки ще триватимуть перемовини, в яких лише нам диктують умови? Коли ми почнемо ставити вимоги, які відповідають НАШИМ національним інтересам?Єдиний результат останніх домовленостей ТКГ – це закриті очі та зв'язані руки наших військових. Чи демотивує це армію? Звісно! Адже тільки на передовій можна відчути, чи працюють якісь домовленості: прилетіло на позиції, чи не прилетіло. Загинув побратим, чи ні. Всі інші розмови від політиків чи “експертів” – не мають ніякого сенсу. Абсолютно очевидно, що Україна має нарешті почати ставити свої умови. І блокада окупованих територій значно підсилить наші позиції в будь-яких переговорах. Ми не можемо більше витрачати час на безкінечні перемовини. Час, який використовує на свою користь лише Росія. Більше про ситуацію на Донбасі – у відео зі вчорашнього ефіру на 4 каналі⬇️⬇️⬇️ Posted by Максим Жорін on Reede, 24. juuli 2020

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.