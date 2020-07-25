 

Климкин захотел превратить Крым в «проблему для России»

25.07.2020, 6:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

На своей странице в Facebook Климкин сообщил о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.

«Многие в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», – написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.

Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа – «Крымской декларации» от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым территорией России.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», – заключил Климкин.

Напомним, в июне Климкин призвал к насилию в отношении Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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