 

“Прекрасное упражнение”: Анастасия Волочкова провела для подписчиков небольшой мастер-класс по фитнесу

25.07.2020, 6:17, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала подписчикам эффективное фитнес-упражнение для мышц пресса. “Помощником” знаменитости в тренировке стал гимнастический мяч.
Стоит отметить, что даже после завершения активной карьеры балерины и танцовщицы Анастасия Волочкова не дает себе расслабляться и регулярно поддерживает физическую форму на самом высоком уровне. Наиболее эффективные, по её мнению, тренировочные процессы звезда балета выкладывает на обозрение в своем микроблоге. В частности, одна из свежих публикаций демонстрирует фолловерам элемент тренировки, в котором знаменитость использует большой гимнастический мяч. На видео Волочкова, поставив ноги на мяч, а руки – на пол, совершает телом перекатывающие движения взад-вперед. “Прекрасное упражнение на мышцы пресса”, – разъяснила тренировочный процесс поклонникам хозяйка аккаунта.

Примечательно, что уже довольно давно Волочкова закрыла на своей страницу опцию для возможности комментариев подписчиков. Тем не менее, за день опубликованный ей видеоролик просмотрели более 30 тысяч посетителей микроблога.





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