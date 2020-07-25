Несколько спецбортов с медицинским грузом подготовили к отправке в Хабаровск

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25.07.2020, 6:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинздрав РФ в ближайшие дни направит в Хабаровский край несколько спецбортов со средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами на антитела к коронавирусу, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Прилетят самолеты с гуманитарным грузом: защитные костюмы, защитные очки, медицинские маски, респираторы, пульсометры, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, бахилы, перчатки, шапочки, халаты», – приводит сообщение представителя регионального минздрава ТАСС.

Там также уточнили, что самолеты со средствами защиты в ближайшее время направит Министерство здравоохранения России.

Ранее стало известно, что на помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы.

Напомним, в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил краевую больницу и поблагодарил хабаровских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией. Дегтярев также сообщил о достижении договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставке в край оборудования и лекарств.

Напомним также, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.





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