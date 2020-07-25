Риск смерти снижает растительная диета с высоким содержанием белка

25.07.2020, 6:15, Новости дня

Международная команда ученых во время нового исследования обнаружила связь между растительной диетой с высоким содержанием белка и более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.

К слову, ученые также связывают регулярное употребление красного мяса и животных белков с проблемами со здоровьем. Во время новой работы группа ученых провела систематический обзор и анализ предыдущих исследований, в которых были изучены диеты с высоким содержанием белка и их влияние на состояние здоровья.

Специалистами была найдена связь между регулярным потреблением белка и более низким риском смерти. Также было выявлено, что с более низким риском смертности от всех причин в целом связано высокое употребление белка.