Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

25.07.2020, 6:15, Новости дня

Долгое время специалисты стремились использовать машинное обучение в создании искусственных белков, которые могли бы помогать в вопросах захвата углерода, сбора энергии или лечения болезни.

В рамках прорыва команде ученых удалось разработать процесс, который основан на искусственном интеллекте, использующим обширные данные для разработки новых белков. По словам специалистов, такой процесс может иметь последствия для сельского хозяйства, энергетики и здравоохранения.

Когда ученые разрабатывали модели машинного обучения, умеющие просматривать информацию о белках, которая была собрана из баз данных генома, они нашли простые правила проектирования для создания искусственных белков.