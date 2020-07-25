В результате стрельбы на базе ВВС США в штате Флорида погиб человек

25.07.2020, 5:48, Новости дня

В результате инцидента с применением оружия на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида погиб человек, сообщили в Facebook первого авиакрыла специальных операций ВВС Соединенных Штатов.

«На нашей базе произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один пострадал», – передает ТАСС слова командующей первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковника Джоселин Шермерхорн.

«Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия», – добавила Шермерхорн.

В заявлении руководства авиабазы подчеркивается, что личности участников перестрелки не разглашаются. Пострадавший доставлен в ближайшую больницу. Открыто расследование.

Напомним, в начале июля стрельба произошла на базе морской пехоты в Калифорнии.

Еще один инцидент со стрельбой произошел в декабре 2019 года на авиабазе ВМС США в штате Флорида, в результате погибли три человека, восемь получили ранения. По подозрению в нападении на авиабазу задержали шесть подданных Саудовской Аравии. Позже ФБР предположительно установило связь между устроившим стрельбу служащим ВВС Саудовской Аравии и запрещенной в РФ международной террористической организацией «Аль-Каида».

Помимо этого, в декабре 2019 года инцидент со стрельбой произошел на территории базы ВМС США Перл-Харбор.