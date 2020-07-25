В Греции объявили траур из-за начала мусульманских богослужений в стамбульском соборе Святой Софии

25.07.2020, 5:45, Новости дня

Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним II заявил, что превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть является “нечестивым оскорблением”, а сегодняшний день, когда в Айя-София прошел первый намаз, стал днем скорби для всего христианского мира. Об этом сообщает Euronews.

Патриарх провел особую службу в афинском соборе, во время которой прозвучал гимн Деве Марии; полагают, что это пение было впервые исполнено в 626 году, чтобы поблагодарить Богородицу за защиту Константинополя во время османской осады.

Церковные колокола 24 июля звонили в трауре по всей Греции, а национальные флаги были приспущены наполовину.

ВИДЕОВидео: Agrinio TV / YouTube

Сегодня в соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет прошел намаз. Это стало возможным после того, как 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор в мечеть. Ранее Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мусульманский храм может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор преобразовали в мечеть. В 1934-м он получил статус музея. В 1985-м здание было объявлено всемирным наследием ЮНЕСКО.