Евросоюз принял правила трансграничных путешествий в коронавирусную эру

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25.07.2020, 5:45, Новости дня

Совет Европейского союза 24 июля принял перечень правил для всех видов трансграничных поездок в “эру COVID-19”. Об этом сообщает сайт совета.

“Основные правила гигиены и инфекционного контроля применяются ко всем трансграничным услугам коллективных пассажирских транспортных перевозок независимо от положений, действующих в месте отправления или пункте назначения”, – отмечается в документе.

Ключевые нормы, которые являются едиными и обязательными для применения во всех странах Евросоюза, предусматривают:

– физическое дистанцирование и использование масок во всех видах транспорта;

– широкое использование цифровых билетов и бесконтактных проверок билетов;

– соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств;

– сведение к минимуму контактов между персоналом и пассажирами.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Внутри Шенгенской зоны временно ввели пограничный контроль. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

С 1 июля Европейский союз начал снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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