Клубы украинской Премьер-лиги поддержали расширение до 14 команд

25.07.2020, 5:45, Новости дня

Клубы, входящие в украинскую Премьер-лигу (УПЛ), согласились на расширение чемпионата с 12 команд до 14. Об этом 24 июля сообщил в Twitter журналист телеканала “Футбол” Игорь Бурбас.

“Клубы УПЛ поддержали предложение провести следующий чемпионат в формате 14 команд, которые сыграют между собой в классические два круга. То есть в целом в сезоне запланировано 26 туров. Без вторых этапов и плей-офф. Старт – 22 августа”, – написал он.

Клуби УПЛ підтримали пропозицію провести наступний чемпіонат у форматі 14 команд, які зіграють між собою у класичні два кола. Тобто загалом у сезоні заплановано 26 турів. Без других етапів і плей-оф. Старт – 22-го серпня.

— Igor Burbas (@iburbas) July 24, 2020

Сегодня в УПЛ проводили заседание рабочей группы с представителями команд, на котором стоял вопрос о регламенте соревнований на сезон 2020/2021 годов.

“После содержательной дискуссии представители клубов согласились некоторые изменения пересмотреть и дополнить. После учета всех замечаний и доработок регламент соревнований будет отправлен клубам на согласование”, – отметили в Премьер-лиге.

С сезона 2016/2017 в украинской Премьер-лиге принимают участие 12 клубов. Сокращение числа участников было вызвано финансовыми проблемами ряда клубов, а также аннексией Крыма и военными действиями на востоке страны.

5 марта 2020 года президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполнительный комитет УАФ утвердил расширение УПЛ до 16 команд. По его словам, расширение высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу произойдет в сезоне 2021/2022.