Мнение: Сдается квартиру двум девушкам, но только если они любят друг друга

25.07.2020, 5:32, Разное

Хоть бы с девочками повезло, что ли?.. Вот бы они оказались лесбиянками. Раньше я к ним относился с предубеждением. Но тут же как – бизнес, ничего личного.

Потихоньку сдается квартира в ЦАО. Желающих семей нет. Дорого. Зато есть желающие – пары девушек. Но не хочется сдавать ее не лесби, а обычным девушкам из провинции. Объясняю. Никакого ущемления прав гетеросексуальных женщин. Все куда проще.

Три истории.

Сдавали квартиру с женой двум девушкам в другом районе. Двушку. Они устроили дома натуральный притон. Водили мужиков, все время разных, те разнесли половину квартиры. А их собачка вообще не выводилась гулять и гадила на дорогущий паркет. Выселять пришлось со скандалом. Оказалось, девицы – какие-то полупроститутки. Мужики им платили деньги. Но при этом они, вроде бы, собой не торговали. Но у них постоянно были гости и тусовки. Разврат, пьянство и бардак.

Второй раз сдавали опять квартиру двум провинциалкам. Эти были тихие. Но когда мы уехали за границу, и они клятвенно пообещали, что не съедут за те три месяца, пока мы за океаном, через месяц они плюнули на обязательства и уехали, потому что одна из них нашла себе хахаля со сломанной ногой, и ей выгоднее стало поселиться у него, хотя надо было, конечно, взять с них плату вперед. Но при этом они украли душ (причем, саму лейку открутили), кран вместе с вентилями (медный – его жалко) и дверные ручки от ванной и туалета – очень они им понравились. Не шутка. К счастью, большие вещи были включены в договор, и их они не тронули = холодильник, телевизор, мебель на месте. Обычные дверные ручки, кстати, ничего особенного. По 1500 рублей за штуку. Но сперли тоже.

Третий раз сдали квартиру двум девочкам. Платили исправно. Всегда идеальный порядок. В доме – чистота, аккуратные, сами сделали ремонтик частично, купили диван и оставили его вместо старого, поменяли часть сантехники. И уехали, когда закончился договор. И мы друг другом остались довольны. Но в процессе сдачи выяснилось, что они ездили в Европу, чтобы пожениться. Я тогда малость обалдел.

Все это чистая правда. И вот скажите мне. Что не так с парой провинциальных гетеросексуальных девушек, если провинциальные лесби – порядочные, обязательные, хорошо воспитанные, а обычные девицы – наоборот. И ладно бы была такая история только у нас. У знакомых москвичей – та же самая ситуация. И двум девушкам квартиру не сдают. Только если они лесбиянки.

Может, все дело в том, что один из них – немного мужик и держит ситуацию на контроле? Хотя я в половых девиациях и психологии лесбиянок не разбираюсь, само собой.

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