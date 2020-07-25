Появились сведения о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей

25.07.2020, 5:08, Новости дня

Республика Корея и РФ с 1 августа могут возобновить регулярные пассажирские авиарейсы между столицами двух стран, сообщил информированный источник в Сеуле.

«Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», – приводит слова источника ТАСС.

Южная Корея не закрывала границы из-за распространения коронавируса, однако число осуществляемых авиарейсов в республику резко сократилось из-за падения спроса и ограничений на полеты, введенных другими странами.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Кроме того, РФ решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.



