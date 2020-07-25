 

Появились сведения о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей

25.07.2020, 5:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРеспублика Корея и РФ с 1 августа могут возобновить регулярные пассажирские авиарейсы между столицами двух стран, сообщил информированный источник в Сеуле.

«Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», – приводит слова источника ТАСС.

Южная Корея не закрывала границы из-за распространения коронавируса, однако число осуществляемых авиарейсов в республику резко сократилось из-за падения спроса и ограничений на полеты, введенных другими странами.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Кроме того, РФ решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнения: «Неслыханная свобода слова» по-украински

10.07 / Red Wings заявила о желании получить шесть самолетов SSJ-100 в 2020 году

21.07 / Газпром задумался о выпуске «вечных» облигаций

09.07 / Жириновский отказался исключить Фургала из ЛДПР

03.07 / Назначенцев Пентагона и Госдепа собрались проверить на лояльность Трампу

20.07 / Рэпер Канье Уэст выбрал кандидата в вице-президенты

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

12.07 / Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

12.07 / Дональд Трамп впервые появился на публике в маске

11.07 / В МЧС сообщили об угрозе обрушения в пострадавшем от взрыва доме в Нижнем Новгороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска