Исмаилов во время боя в Сочи сломал Емельяненко нос

25.07.2020, 4:48, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко в ходе поединка в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. В ходе боя Исмаилов сломал нос Емельяненко, информирует Championat.com.

Поединок в Сочи состоялся в пятницу и прошел без зрителей, завершившись техническим нокаутом в третьем раунде. После боя Исмаилов отметил, что эта победа для него была особенная, поскольку его противник – особенный для него боец, передает РИА «Новости».

Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В первой пятиминутке Емельяненко спас от нокаута гонг об окончании раунда, передает ТАСС.

Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов – 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за коронавируса.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Напомним, в феврале боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс.

Александр является младшим братом Федора Емельяненко – бывшего чемпиона организации Pride, одного из сильнейших тяжеловесов в истории ММА.