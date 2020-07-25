Исмаилов во время боя в Сочи сломал Емельяненко нос
25.07.2020, 4:48, Новости дня
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко в ходе поединка в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. В ходе боя Исмаилов сломал нос Емельяненко, информирует Championat.com.
Поединок в Сочи состоялся в пятницу и прошел без зрителей, завершившись техническим нокаутом в третьем раунде. После боя Исмаилов отметил, что эта победа для него была особенная, поскольку его противник – особенный для него боец, передает РИА «Новости».
Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В первой пятиминутке Емельяненко спас от нокаута гонг об окончании раунда, передает ТАСС.
Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов – 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за коронавируса.
На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Напомним, в феврале боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс.
Александр является младшим братом Федора Емельяненко – бывшего чемпиона организации Pride, одного из сильнейших тяжеловесов в истории ММА.
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