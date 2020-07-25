ABC News – на фоне рекордов смертности от Covid-19 в США стали брать анализы у зданий

25.07.2020, 4:47, Новости дня

Количество выявленных случаев Covid-19 в США превысило 4 млн, при этом половина из них пришлись на последние полтора месяца. Как отмечают журналисты ABC News, у американских медиков не хватает ни оборудования, ни средств для проведения тестов. Поэтому, например, в Университете Орегона решили: раз нельзя тестировать каждого сотрудника, то можно делать анализ хотя бы в каждом здании кампуса.

Сегодня утром появилось новое видео, на котором люди игнорируют предписания о ношении масок во время богослужения, которое проходило вне помещения в калифорнийском Реддинге. В группе на Facebook под названием «Дайте нам молиться» говорят, что так начинается их турне по пяти городам Калифорнии. По словам местного чиновника от здравоохранения, организаторы обещали, что это будет небольшое мероприятие, так что им не нужно было разрешение.

Между тем, в Калифорнии сообщают о самом высоком количестве смертей от вируса за день. В итоге общее количество смертей в штате достигло цифры в более 8 тысяч. Возле этого пункта сбора анализов неподалёку от Сан-Франциско царит отчаяние. Люди в очереди стоят часами.

АМЕРИКАНКА: Это кризис, эпидемия, или пандемия — называйте, как хотите. Вот что должно быть главным приоритетом.

По всей стране количество случаев выявленного заболевания превосходит 4 миллиона. И цифра удвоилась всего за полтора месяца. По информации из внутреннего досье Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, которое ABC News получило сегодня вечером, устранение нехватки всего необходимого в Алабаме увеличивает нагрузку на всю систему здравоохранения. А в Хот-Спрингс в Арканзасе за прошлую неделю прирост случаев был почти в 200%. Во Флориде, где число случаев заболевания растёт, в 55 больницах больше нет свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Мэр Майами призывает людей в домах, где вместе живут люди разных поколений, носить маски даже дома, чтобы защитить своих близких.

ЭКСПЕРТ: Данные показывают, что это помогает снизить распространение вируса. Носить маску и держать дистанцию в 6 футов в маленьком доме непросто.

Президент Трамп отменил национальное собрание республиканцев во флоридском Джексонвилле, сославшись на резкий рост случаев заболевания.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я посмотрел на свою команду и сказал: время для этого события плохое.

Ранее на этой неделе шериф Джексонвилла выразил тревогу по поводу проведения этого мероприятия.

МАЙКЛ УИЛЬЯМС, шериф Джексонвилля: До ожидаемого национального собрания республиканцев в Джексонвилле осталось меньше 40 дней, и я должен выразить свою серьёзную обеспокоенность по поводу целесообразности этого события.

Доктор Дебора Бёркс из оперативного подразделения Белого дома по борьбе с коронавирусом предупреждает лидеров 11 крупных городов, в которых количество случаев растёт, что нужно принять незамедлительные меры.

ДЕБОРА БЁРКС, координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом: На самом деле крайне важно, чтобы все этому следовали и жёстко подходили к попыткам смягчить меры.

Доктор Энтони Фаучи признаёт, что до возвращения жизни в США в нормальное русло может пройти ещё год.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, врач: Сроки, которые вы предлагаете, то есть от начала 2021 года до середины, связаны для меня с успешной вакциной. Если нам удастся вакцинировать подавляющее большинство населения, тогда мы снова сможем говорить о по-настоящему нормальной жизни.

Однако учитывая нехватку ресурсов, необходимых для проведения тестов на коронавирус, вот, возможно, прорыв в отслеживании коронавируса. Вместо того, чтобы тестировать только людей, научные сотрудники в Университете Орегона тестируют здание, поверхности и крышки вентиляции, берут пробы воздуха.

СОТРУДНИК УНИВЕРСИТЕТА: Мы не можем ежедневно тестировать всех, но можем ежедневно проверять все здания.

В доме престарелых в Орегоне говорят, что уже видят результаты этого метода. Технология помогла обнаружить вирус на трёх поверхностях, включая клавиатуру одного работника.

СОТРУДНИЦА: Это был целый детектив. В конечном счёте, у нас появилось преимущество в пять дней, прежде чем у кого-либо из сотрудников, у которых пришёл положительный результат анализа, проявились симптомы.

Дата выхода в эфир 24 июля 2020 года.