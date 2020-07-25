 

Foreign Policy – переговорами по СНВ-III Штаты взывают к ответственности Китая

25.07.2020, 4:47, Новости дня

Администрация Дональда Трампа настаивает, что в новом соглашении по контролю над вооружениями должен непременно участвовать Китай. Как пишет Foreign Policy, Пекин пока не проявляет к ним интереса, но Штаты хотят показать ему, что он может брать на себя ответственность и существовать в международном поле.


Reuters

Срок действия соглашения СНВ-III подходит к концу, а администрация Трампа ратует за новый договор, который непременно включал бы в себя не только Россию, но и Китай, пишет Foreign Policy.

Так, американские чиновники выражают опасения, что Китай может более чем удвоить свои ядерные арсеналы за ближайшее десятилетие и уйти от своей концепции минимального сдерживания к получению полного спектра ядерных вооружений, пишет автор статьи. Поэтому Штаты и хотят заключить новый договор, чтобы исключить в будущем возможность трёхсторонней гонки вооружений.

Американские чиновники удивляются: почему бы Китаю не пойти сейчас на некоторую сдержанность, вместо того чтобы тратить деньги на наращивание ядерного оружия. Но Китай за стол переговоров не спешит. И эксперты опасаются, что Трамп таким образом хочет разорвать уже третий договор о контроле над вооружениями после РСМД и «Открытого неба».

При этом, что касается России, Штаты признают, что Москва СНВ-III полностью соблюдала. А сам Вашингтон, с одной стороны, заявляет о том, что собирается разрабатывать новые ядерные вооружения, а с другой — пандемия подкосила его бюджет и вызвала отмену многих манёвров.

И всё же США рассчитывают использовать новые переговоры, чтобы показать Китаю, что он может существовать как ответственная держава. Получится ли это — пока неизвестно, приводит Foreign Policy слова экспертов. 





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