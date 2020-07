Россия обижает молдаван

Russia to Issue International Arrest Order for Moldovan Mayor

РФ собирается выдать международный ордер на арест мэра второго по величине города Молдовы

Marcel Gascón Barberá Bucharest BIRN July 24, 2020

Российские власти включили мэра Бельц Ренато Усатия в свой список лиц, находящихся в международном розыске за предполагаемые финансовые преступления в РФ – последнее событие из череды правовых коллизий с участием политика и бизнесмена.

Партия «Наша партия», Ренато Усатий после выхода из Генеральной прокуратуры в Кишиневе, Молдова, 16 июня 2019 года. Archive photo: EPA-EFE/DUMITRU DORU

Ожидается, что в пятницу российские власти выдадут международный ордер на арест мэра второго по величине города Молдовы Бельцы, который обвиняется в создании преступной организации в России.

Российская прокуратура обвиняет Ренато Усатия в том, что он, через банки Молдовы, вывел из РФ более 15 миллионов долларов, сообщает российское агентство ТАСС.

41-летний Усатий, бизнесмен, который руководит муниципалитетом Бельцы с 2015 года, является лидером пророссийской популистской левой партии «Наша партия».

Он настаивает на своей невиновности и говорит, что дело, возбужденное против него в России, является результатом политического давления со стороны пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.

Российский адвокат Усатия Мурад Мусаев заявил, что Москва активизировала усилия по задержанию его клиента, чтобы помешать ему принять участие в президентских выборах в Молдове, которые должны состояться в ноябре следующего года.

Дело против Усатия было возбуждено в декабре прошлого года. В четверг его имя вошло в список лиц, разыскиваемых Москвой на международном уровне, куда оно было добавлено МВД России.

Российские и молдавские СМИ рассматривают этот шаг как прелюдию к вопросу о выдаче международного ордера на арест, решение о об этом, как ожидается, будет принято московскими властями в пятницу.

Усатий имеет долгую историю разбирательств и судебных проблем. Он нашел убежище в РФ в 2016 году после того, как молдавские суды обвинили его в покушении на убийство российского банкира в Лондоне.

Затем Усатий заявил, что является жертвой тогдашнего лидера Молдавии, лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Он вернулся в Молдову в июне 2019 года, вскоре после того, как Демократическая партия потеряла власть и Плахотнюк покинул страну, чтобы избежать ареста по подозрению в коррупционных преступлениях.

Усатий был переизбран мэром Бельц в октябре 2019 года, когда он набрал 65 процентов голосов. Дома на нем все еще “висят” обвинения в том, что он якобы организовал попытку убийства банкира.

Moldovan reporters harassed by Russian soldiers on border with Transnistria

На границе с Приднестровьем, российские солдаты третируют молдавских журналистов

MOLDOVA July 23, 2020

«Репортеры без границ» (Reporters Without Borders – RSF) осуждают жестокое обращение, с которым столкнулись два молдавских журналиста со стороны российских солдат в буферной зоне между Молдовой и поддерживаемым Россией сепаратистским регионом Приднестровье, и призывает власти гарантировать безопасность журналистов в этой, так называемой, Зоне безопасности.

21-го июля, при ведении репортажа для частного молдавского канала TV8, Виорика Татару и Андрей Каптаренко были избиты военнослужащими российских сил по поддержанию мира, как они выходили из буферной зоны, где они снимали вновь возведенные контрольно-пропускные пункты.

Солдаты сказали им, что контрольно-пропускные пункты снимать запрещено, и насильно взяли мобильный телефон Татару, чтобы удалить ее видеозапись. Затем они помешали двум репортерам сесть на паром через реку Днестр, чтобы вернуться в Молдову. Они смогли сесть на паром только через час, когда прибыла молдавская полиция.

Татару и Каптаренко подали официальную жалобу, обвинив российских солдат в нарушении их права на работу и передвижение, и временном изъятии их оборудования.

«Ничто не оправдывает применение насилия в отношении журналистов, освещающих события на местах», – сказала Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. «Эта попытка запугивания является неприемлемой и является нарушением статьи 20 закона Республики Молдова о печати. Мы призываем молдавские власти и Совместную контрольную комиссию провести прозрачное расследование этого агрессивного задержания и обеспечить защиту журналистов».

Неразрешенный пограничный конфликт существует между Молдовой и Приднестровьем, регионом площадью около 4000 кв. км, с тех пор, как он, в 1992 году, откололся от Молдовы при поддержке России. С момента начала пандемии Covid-19 в Приднестровье, в так называемой зоне безопасности вдоль границы, было установлено 37 незаконных контрольно-пропускных пунктов..

В Мировом индексе свободы прессы РСФ в 2020 году, Молдова заняла 91-е место из 180 стран и территорий