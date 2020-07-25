В Днепре местный политик развесил билборды с призывом провести референдум. Его вызвали в СБУ

25.07.2020, 4:35, Новости дня

На этой неделе в Днепре появились билборды с портретом депутата городского совета, главы местной организации партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Сергея Никитина, текст рекламы гласил: “Городу нужен днепровский референдум”.

Внефракционный депутат горсовета Анастасия Староскольцева заявила в Facebook, что подобные рекламные щиты “оскорбляют каждого, для кого Украина в сердце”.

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Ее коллега Камиль Примаков (“Европейская солидарность”) сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой разъяснить, насколько такие борды законны.

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24 июля Никитина вызвали в областное управление СБУ. Он рассказал партийному сайту, что дискутировал с сотрудниками спецслужб о значении слова “референдум”. “Власть должна слышать людей и в своей работе учитывать их мнение. Сегодня некоторые общественники и депутаты городского совета достаточно узко рассматривают слово “референдум”, – заявил депутат.

Член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко считает, что политик со своих билбордов по референдуму обманывает избирателей. “Если они идут на местные выборы с этим лозунгом, то это не компетенция органов местного самоуправления. Это компетенция парламента”, – сказала эксперт сайту “Чесно”.

Весной 2014 года поддерживаемые Россией сепаратисты в Украине требовали проведения местных референдумов о статусе регионов. Квазиплебисциты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоялись и стали частью оккупационной кампании РФ.