Воспаление косточек

25.07.2020, 4:02, Разное

Как живет московский рынок «Фуд Сити» после «абрикосового конфликта» между армянами и азербайджанцами.

Невысокий старик в светлой клетчатой рубашке лениво катит перед собой продовольственную тележку. В ней — большой мешок молодого картофеля и два ящика спелой черешни. Впереди семенит его супруга, тучная гражданка в синей трикотажной кофте.

— Почем абрикосы? — громко спрашивает пенсионерка, останавливаясь рядом с уличным прилавком с фруктами.

— 200 рублей за килограмм.

— Сколько? Еще же на днях были по 100!

Фото: Арден Аркман для «Новой»

Покрутив в руках несколько абрикосов, гражданка кладет их обратно в ящик и торопливо уходит, смерив продавца укорительным взглядом.

«Нечего было армян выгонять», — ворчливо бросает старик и, грохоча тележкой, устремляется вслед за женой.

Склад №5, где торговля идет без перебоев. Фото: Арден Аркман для «Новой»

«Абрикосовая война» — так окрестили конфликт между армянами и азербайджанцами, возникший в конце прошлой недели на московском рынке «Фуд Сити». В пятницу руководство агрокластера запретило армянским дальнобойщикам въехать на территорию комплекса. Больше 50 фур со скоропортящимися товарами — преимущественно абрикосами и черешней — было отправлено в отстойник.

СПРАВКА О РЫНКЕ «ФУД СИТИ»

«Фуд Сити» занимает почти 104 гектара земли на Калужском шоссе в километре от МКАДа. Агрокластер называет себя «главной продовольственной площадкой страны», которая закрывает 70% потребности Московского региона в овощах и фруктах и 25% — в мясе. С ним сотрудничают 40 стран-поставщиков и 56 регионов России. Годовой оборот всех продуктов питания составляет 2,8 млн тонн, в день — 7,7 тысячи тонн.

В инфраструктуру агрокластера входят три складских комплекса, складской и таможенный терминалы, офисно-гостиничный комплекс и десять кросс-доков — помещения, которые позволяют торговать прямо с грузового транспорта. Для него на парковке выделено две тысячи машино-мест, а для легкового транспорта — шесть.

Главное здание «Фуд Сити» — торговый комплекс с десятками павильонов для продажи оптом и в розницу. Владельцы рынка — уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев.

Администрация «Фуд Сити» объяснила свои действия «обеспечением безопасности». 12 июля на армяно-азербайджанской границе возобновились боевые столкновения из-за статуса Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Баку, и Ереван сообщали о десятках жертвах и раненых среди военнослужащих и мирного населения.

После начала военных стычек в интернете распространился ролик, на котором двое азербайджанцев на камеру топчут абрикосы на одном из московских рынков. Пользователи социальных сетей сочли это объявлением «войны» армянским фруктам.

Фото: Арден Аркман для «Новой»

Впрочем, помимо трех ящиков абрикосов, которые фигурировали на видео, другие армянские товары не пострадали. Фуры, попавшие под запрет в «Фуд Сити», взялся принять торговый центр «Шелковый путь». Специальную площадку для продажи выделил и оптово-розничный центр «Бухта». Рынок принадлежит группе компаний «Ташир», которым руководит бизнесмен Самвел Карапетян.

Продавец азербайджанских фруктов Камилла. Фото: Арден Аркман для «Новой»

18 июля туда съехались десятки представителей армянской диаспоры, чтобы купить фрукты. Как рассказали «Новой» очевидцы, к фурам выстраивались длинные очереди. Абрикосы можно было купить за 1,5 тысячи рублей за ящик (12 кг), а черешню — за 2 тысячи. Торговля закончилась народными гуляниями с музыкой и танцами.

Дальнобойщики выглядели устало.

Фото: Арден Аркман для «Новой»

На следующий день глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что никаких проблем с продажей армянских товаров в «Фуд Сити» больше нет. Об урегулировании конфликта сказал и посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Однако, по его словам, ситуация до конца не решена: «Наша задача в том, чтобы на территории этого торгового центра восторжествовало законодательство России. Да, пока все спокойно, но мы не знаем, если наши предприниматели снова направят туда товары, будет обеспечена бесперебойная работа или нет».

Фото: Арден Аркман для «Новой»

В понедельник, 20 июля, жизнь на рынке шла своим чередом. В торговом комплексе было немноголюдно — так уже несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса.

Продавцы скучают: одни лениво сидят на входе в свои павильоны или разговаривают по телефону. Другие аккуратно переставляют товар с места на место. На витринах и прилавках теснятся свежие овощи, фрукты, рыба и мясо. Часть из них неизбежно отправится на помойку.

Фото: Арден Аркман для «Новой»

— Хозяюшка, свинину недорого, по 250, возьмете? Шеечка по 350, чистая, без жира, даже по 330, — щебечет продавщица из мясного отдела, пытаясь привлечь внимание покупательницы.

Но та невозмутимо проходит дальше.

— А вы что, для рекламы? Фоткайте, фоткайте, — радостно говорит при виде нашей камеры второй продавец, улыбчивый парень в красном фартуке и кепке.

Продавец мясного магазина. Фото: Арден Аркман для «Новой»

Фотографу удается сделать всего несколько кадров до того, как нас окружают сотрудники безопасности. Они рапортуют, что без разрешения руководства журналистам ничего фотографировать нельзя. Следующий час мы будем ходить по рынку в сопровождении двух, а то и трех сотрудников администрации и охраны.

Позднее они нам скажут, что такие меры нужны, чтобы пресечь «всяких провокаторов».

За съемкой пристально наблюдала охрана. Фото: Арден Аркман для «Новой»

Начальство рынка услужливо показывает нам, где можно купить экзотические фрукты, натуральные сирийские сладости и свежеиспеченные узбекские лепешки из тандыра. Продавец из сектора морепродуктов достает из аквариума огромного пузатого камчатского краба. В другом павильоне нам дают понюхать байцзю — традиционный китайский алкогольный напиток. По словам владельцев магазина, они единственные в РФ официальные дистрибьюторы алкоголя из Китая.

Магазин товаров из Китая. Фото: Арден Аркман для «Новой»

Оформление лицензии на оптовую торговлю заняло у них полтора года и обошлось в 800 тысяч рублей.

Следов «абрикосовой войны» невооруженным глазом на рынке не видно. О последствиях межнационального конфликта говорят лишь вывески на армянских магазинах. Точнее, их отсутствие. Не звучит и реклама через громкоговорители. Все это было сделано по приказу администрации из «соображений безопасности».

— Каждый второй говорит, что нас по три часа ищет. До того, пока лицо знакомое не увидит, — говорит с небольшим акцентом Аробо, владелец магазина с армянскими заготовками, сырами, специями и напитками. С ним мы разговариваем уже после ухода администрации. Каждая реклама влияет на продажу. Когда ее нет, то и продаж нет.

— И почему только в наш адрес? Если снимать, то снимать все: и наши вывески, и их. У всех этот вопрос, и ответа нет никакого, — добавляет Армен из другого армянского магазина.

Продавцы настаивают, что в остальном отношение администрации к ним «хорошее, только уважительное». Нет конфликта и с коллегами-азербайджанцами из соседних павильонов. «Работаем и работаем, со всеми национальностями, это не имеет значения».

— Никто не радуется тому, что здесь происходит. Пусть это вне Москвы будет, тут отдельная территория, — продолжает Аробо. — Мы приехали сюда заниматься бизнесом.

Хочешь воевать — едь туда, записывайся в армию. Не надо путать бизнес с войной.

Так считают и азербайджанцы.

Поговорить с ними о конфликте без администрации нам удается лишь за пределами торгового центра, в одном из кросс-доков.

Внутри пахнет сладкими бакинскими томатами. Продажи идут оживленнее, чем в торговом центре, но и здесь цепляются за покупателя как за последнюю соломинку. Грузовики доверху забиты деревянными ящиками с фруктами и овощами. Дальнобойщики говорят, что нераспроданный товар приходится выкидывать.

Склад №7. По словам продавцов, до начала конфликта каждый выезд был занят армянской фурой. Фото: Арден Аркман для «Новой»

— Я отношусь к армянам нормально, — вежливо говорит Турал, невысокий азербайджанец с поблескивающими черными глазами. — Мы хотим, чтобы они торговали, у них тоже есть дети. С другой стороны, они начали войну…

— А кто в этом виноват? — спрашиваю я осторожно.

— Конечно, власть. Политика. Погибли невинные люди. Спросите у армян: они тоже не хотят войны.

Мы не встретили ни одного армянского дальнобойщика. В соседнем кросс-доке, где, по словам азербайджанцев, они обычно останавливались, торговля почти вымерла. Когда мы возвращались оттуда к выходу, нас задержала служба безопасности и потребовала удалить фотографии с этого места. Администрация заявила, что этот кросс-док — «строящийся» и публиковать его снимки не следует.

Как сообщалось ранее, на днях в «Фуд Сити» выехало около 100–150 машин с армянскими товарами: они либо находятся на границе, либо уже ее пересекли. Разрешит ли им руководство рынка продолжить торговлю, пока непонятно.

Владельцы «Фуд Сити» не смогли оперативно предоставить «Новой» комментарий о конфликте. По словам представителя администрации, агрокластер «еще формирует официальную позицию».

Елизавета Кирпанова

корреспондент