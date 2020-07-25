Мнение: По следам младшего сержанта Артура Пенкина

25.07.2020, 3:25, Разное

В материалах с телефона убитого миной эстонского наемника Миколы Илина, в свое время обнаружились факты его соучастия в обороте наркотиков в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Получателем денег от Илина за различные виды наркотиков выступал некий Артур Александрович Пенкин, о чем свидетельствуют скриншоты https://colonelcassad.livejournal.com/6032195.html платежек от Илина Пенкину.

Ну а теперь позвольте вам представить младшего сержанта ВСУ Артура Пенкина, который распространяет наркотики в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ и который снабжал наркотиками эстонского "врача".

Хочется пожелать младшему сержанту Пенкину хороших продаж грибов и таблеток в бригаде.

PS. В порядке анонса.

Друзья из Донецка подкинули кучу материалов с телефона Илина, там много прекрасного – лучшее выложу завтра. В качестве тизера.

Продолжение завтра.