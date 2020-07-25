Мнение: Анекдот с бородой и Дегтярев из Хабаровска

25.07.2020, 3:10, Разное

По Хабаровску, к сожалению, сбывается то, о чем я говорил пару дней назад: дурака прислали туда в качестве карателя, а не раздавателя пряников. Дегтярев уже заговорил о неком “иностранном следе” среди митингующих. “У меня есть неопровержимые данные, кто, как, где это организует – это иностранные граждане”. Клоуна, естественно, ни разу не смутило, что Россия закрыта, и злокозненным иностранцам “на территорию” проникать неоткуда. Не моргнув глазом, Мишаня продолжил – то, мол, были “давно осевшие” иностранные граждане, этакие, надо понимать, “кроты”. Они, мол, сидели себе тихо в Москве, а когда поступил сигнал – дружно двинулись на край света в Хабаровск, поднимать там революцию.

Это я послушал его пресс-конференцию сегодня. Уже понятно, что он готовит почву для разгона, ссылаясь на “тайные оперативные данные”. Ну а жителям, которые попадут под замес, по всей видимости, собираются шить “измену Родине” – они ведь на “иностранных граждан”, по сведениям нового губернатора, работают!

Но интересно, что одновременно пиарщики Кремля не забывают лепить из Дегтярева и Санта-Клауса, прилетевшего в Хабаровск с мешком денег от Дяди Вовы. Вчера слушаю по радио – “Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что у него был телефонный разговор с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе беседы глава правительства пообещал выделить региону 1,3 миллиарда рублей.Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале”.

Вот он, думаю – Золотой Дождь! Расщедрился Вован – испужался хабаровчан, приоткрыл для них мошну! Как оно полезно, оказывается, на митинги-то ходить несанкционированные!

Но – не тут-то было. Вечером открываю не очень свежий журнал “Эксперт” (вышел 29 июня, завалялся), читаю в нем статью в рубрике “Главная новость” под заголовком “Правительство приплатит за выход из кризиса” (не про Хабаровск!) И они там пересказывают (!) обращение Путина от 23 июня – то самое, в котором Путин разливался соловьем перед Голосуванием, обещая всем всяческие блага и выплаты. Читаю: “Наконец, дополнительную финансовую помощь окажут регионам в размере 100 млрд. рублей – в дополнение к 200 млрд. рублей, о которых объявили раньше”.

В стране чуть больше 80 регионов; стало быть, 1,3 млрд. рублей – это как раз и есть примерная “доля” Хабаровского края от этих “дополнительных” 100 млрд., выделенных Путиным еще в июне! Ну, ловкачи…

Учитесь, дети, пиару. 100 млрд. Путин выделил, давать Фургалу “хабаровскую долю” Минфин, понятное дело, не торопился – а тут оп! Приехал в регион свеженький отпаренный прям-из-бани лдпр-овец; надо бы обозначить, какой он Дед Мороз и как внезапно Москва полюбила Хабаровск, но так, чтобы лишнего чего не потратить. И придумали, как! Как в том анекдоте про соседа и супругу хозяина, только что из ванной в халате…

Анекдот с бородой, для тех, кто не в курсе:

Звонок в дверь, открывает молодая жена в банном халате, только из ванной. На пороге – мужик:

– Здравствуйте, я ваш сосед… О, какая вы красавица!

– Здравствуйте, вы к кому?

– Оооо, вы так прекрасны! Извините, вы не могли бы распахнуть халат, я хочу посмотреть на ваше прекрасное тело!

– Да как вы смеете! Сейчас же…

– Умоляю! Я дам вам… 50 тысяч рублей!!

– Хам!

– Хорошо – сто тысяч рублей!

– Просто распахнуть халат?

– Да!! Вот деньги, вся пачка! Она будет ваша! Умоляю!!

– Хм… Ну ладно

(распахивает халат, сосед долго цокает языком в восхищении)

– Ну хватит (запахивает халат. Мужик передает деньги) Да, а вы чего приходили-то?!

– Да я долг отдать… Я у вашего мужа сто тысяч занимал, передайте ему, пожалуйста, скажите, что мы в расчете. Всего доброго!

Всего вам доброго, дорогие хабаровчане!