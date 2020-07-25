Мнение: Экспансия ненависти

25.07.2020, 2:55, Разное

В ночь на 24 июня на юго-востоке Москвы после столкновения между армянами и азербайджанцами, полиция задержала 13 человек…

Телеканал «360» сообщил, что группы азербайджанцев останавливали машины с армянскими номерами и избивали пассажиров и водителей, крушили автомобили.

РБК пишет, что член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал, что утром «более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили повреждения на своих машинах. Кроме того, по его словам, как минимум на пятерых пешеходов-армян было совершено нападение. «Требовали сказать, что [Нагорный] Карабах — это азербайджанская земля».

Азербайджано-армянский конфликт расползается по Москве?

Эдак они скоро начнут резать друг друга на столичных улицах? Но я точно знаю, если ненависть расползается, значит это кому-то нужно… Кому это нужно?