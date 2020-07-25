Помочь в лечении депрессии могут гены стресса и воспаления

25.07.2020, 2:50, Новости дня

Ученые обнаружили, что гены, которые связаны с воспалением и стрессом, способны помочь адаптировать лечение депрессии, а также предложить персонализированный подход.

Во время новой работы специалисты изучили кровь 40 здоровых людей и 130 пациентов с большим депрессивным расстройством, чтобы разобраться в том, как для разделения пациентов с терапевтически резистентной депрессией и поддающейся лечению лекарствами может использоваться экспрессия генов.

Выяснилось, что более сильные молекулярные признаки воспаления и стресса были у пациентов, которые не реагировали на лечение антидепрессантами, и у тех, кто не принимал лекарства. У пациентов, которые реагировали на лечение антидепрессанта, показатели были ниже. Ученым удалось доказать, что показатель генов воспаления и стресса у пациентов с терапевтически резистентной депрессией выше.