Эксперты рассказали, какой мед полезен для диабетиков

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25.07.2020, 2:50, Новости дня

Полезный сахар в натуральном меде безжальных пчел был обнаружен учеными. По словам специалистов, местный пчелиный мед давно используют коренные народы Австралии для лечения.

Во время нового исследования эксперты проверили мед двух видов австралийских безжальных пчел, одного бразильского и двух малазийских. Обнаружилось, что до 85% сахара в них составляет трегалулоза, а не мальтоза. Трегалулоза – это редкий сахара с низким гликемическим индексом. Обычно его нельзя встретить в качестве основного компонента в других продуктах.

Мед безжальных пчел полезен при диабете по той причине, что низкий гликемический индекс требует больше времени на всасывание сахара. В этом случае уровень глюкозы в крови не повысится резко.





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