Вован и Лексус разыграли Монику Левински

25.07.2020, 2:48, Новости дня

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Сети запись разговора с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

«Стукнуло 46 лет человеку, который сам того не желая изменил нашу историю. Моника Левински, имеющая интимные отношения с президентом США Биллом Клинтоном стала поводом для военной операции в Сербии в 1999 году, чтобы отвлечь внимание от главы государства. (…) Но сейчас о ней мы слышим довольно редко и только в контексте той истории. Мы дозвонились до Моники и узнали, как она», – написал Алексей Столяров (Лексус) на своей странице в соцсети Facebook.

Видео розыгрыша опубликовано на YouTube-канале «Октагон» и, по словам Столярова, озвучено Дмитрием Пучковым (Гоблином, oper.ru).

На опубликованной записи Левински общается с собеседницей, которая представилась Гретой Тунберг. В ходе разговора бывшая сотрудница Белого дома заявила, что у них с Гретой есть много общего, поскольку они пережили публичную травлю, справиться с которой им помогли родные, передает РИА «Новости».

По словам Левински, она решила держаться подальше от политики, поскольку ее высказывания на эту тему часто принимаются обществом в штыки.

В свою очередь, «Грета Тунберг», рассказала Левински о якобы инциденте во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, американский лидер подошел к ней и сказал, что ей следует «убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински». Бывшую сотрудницу Белого дома эта история шокировала, и она сказала, что для оглашения этой информации нужно выждать подходящий момент.

В ходе разговора пранкеры также сказали, что скандал с Левински подтолкнул Билла Клинтона к началу войны против Югославии, на что та ответила, что эта история намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, в апреле ключевой фигурант скандала с Моникой Левински умерла в США. Месяцем ранее Билл Клинтон объяснил причину интрижки с Моникой Левински.

В ноябре 2018 года Левински выразила готовность извиниться перед супругой бывшего президента Соединенных Штатов и экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. При этом сам Билл Клинтон незадолго до этого отказался принести личные извинения Левински.

Бывшая стажерка Белого дома также сообщила, что переосмыслила события 1998 года. Она рассказала, как провела последние 10 лет своей жизни и что думает о своей связи с бывшим американским президентом.



