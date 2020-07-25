Мнение: Письмо: “Подыгрываю фантазиям”
25.07.2020, 2:32, Разное
Вот третье письмо.
Третий эксперимент перед тестом, как вы можете разбирать письма, которые выглядят немного сложней типичных рапаньих историй про слив. Я хочу чтобы вы запомнили результаты сегодняшних экспериментов и посмотрим, помог ли тест начать разбираться в теме поля. Я прихожу к выводу, что путем простых объяснений понимание границ не дается никому, но дается иначе.
В первом эксперименте большинство потерпели фиаско. Во втором многие рассуждали верно, поскольку было слишком очевидно, что в 16 лет со взрослым парнем дочке встречаться не стоит, но не заметили другой крайности: бросить парня и ждать любви – плохой совет. Девочке надо научиться опираться на себя, то есть предлагать дружбу тому, с кем хочется именно дружбы, не бежать от его предложений и не соглашаться на них, а делать свое, встречное, и быть уверенной в себе.
Теперь третья история. Здесь попытка рыбалки и я не буду вам подсказывать, в кавычках или без и насколько.
Сами решайте. Но не гадайте. Пишите, что именно не так, а если что-то так, пишите, что.
Можете писать, как надо. В этом задании можно приводить свои варианты, но постарайтесь не позориться.
Здесь длинный диалог и надо проанализировать его на предмет ходов. Верных и неверных.
Учитесь мыслить в этом формате: диалог как игра в шашки-шахматы. Ход партнера – ваш ход.
Отношения то же самое, но там сложней увидеть ходы, а в диалоге проще.
Попробуем?
prose_mi
Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Очень надеюсь, что мое письмо Вы выберете для разбора, потому что хочется понять, как мне выйти из сложившейся ситуации, да и вообще, как понять, что это было.
Мне 34 года, я работаю на себя в юридическом бизнесе, зарабатываю хорошо, есть сбережения, квартира, машина, помогаю родителям и семье сестры. Всегда работала много, люблю свою профессию, хочу стать топовым юристом.
Много занимаюсь спортом: фитнес, зимний и летний триатлон.
Своей семьи нет, детей тоже. Раньше не хотела, сейчас уже да, потому что могу себе позволить финансово. Но недавно закончились трехлетние отношения и вот три месяца, как я одна.
У меня есть довольно близкая знакомая — К., которая года четыре была моей подчиненной, я много вкладыва в нее: и по работе, и в личном плане помогала всячески, но уже год как не работает у меня, но мы тесно общаемся. Младше меня на 7 лет. Насколько я знаю, кроме меня у нее подруг нет, она считает меня авторитетом по многим вопросом и довольно часто копирует меня во внешности, хобби, поведении.
Это заметно всем, ну и мы с ней это обсуждали, она не отрицает, что ориентируется на меня. Раньше я относилась к ней, как младшей сестре, но после ее увольнения контакта стало сильно меньше и я как-то подостыла.
Мы живем недалеко друг от друга — я в своей квартире, она с парнем — А. в его квартире. А. 32 года, я знаю его в связи с тем, что К. часто приходила ко мне с ним в гости, они меня к себе приглашали, мы вместе часто выезжали на спортивные мероприятия. Знакомы три года. Общаемся тесно года два как.
Я к нему вообще никак не относилась, даже особо не понимала какой у него характер. Меня только всегда сильно удивляло, что несмотря на его явное желание проводить совместно время, он избегал взгляда. Чаще всего при разговоре смотрел на К. Это выглядело странно, — либо я ему неприятна, либо он от К. глаза оторвать не может.
Относительно недавно от описываемых событий мы с ним поспорили на политическую тему. Он в этом общении вел себя довольно эмоционально, нетерпимо. Уходя от них, я отшутилась, что больше не приду по политическим убеждениям к ним. Но мы не поссорились
И вот месяц назад он мне поздно вечером пишет в чате, спрашивает как я себя чувствую после перенесенного ковида. Я отвечаю, завязывается диалог, сначала про ковид, потом про фильмы, про еще что-то. И, когда уже казалось, что мы попрощались, он пишет:
А: можно еще вопрос тебе задать, откровенный?) точнее ответ нужен такой
Я: задавай вопрос, а там посмотрим)
А: ты обиделась на меня из-за прошлого раза? только честно)
Я: расстроилась, что осталась непонятой. но не обиделась
А: просто пропала потом так резко, я уж думал всё) да, я бываю груб и резок иногда. тем более в споре, но обидеть тебя я в любом случае не хотел
Я: ну это значит я как-то неправильно ушла, раз осталось такое впечатление) что я обиделась
но всё нормально
А: окей, буду считать, что сейчас это было честно)
Я: вот ты подозрительный))
А: 😑 бывает)
А: ахаха)блин
Я: еще откровенный вопрос?))
А: вот как раз я об этом) только прочитал твой ответ) точнее только осознал
нет, такие вопросы, на которые “а там посмотрим)” мне тебе задавать нельзя
Я: ну это ты сам решай
А: сложно это всё
Я: да?
А: lf
да
Я: ytn
А: разве просто?
Я: чаще всего да, как накатит настоящая усталость, так станет всё просто
А: иногда ее приходится очень долго ждать, во всю потягивая неподъемный уже казалось бы груз за собой
Я: знаешь, сколько метафор можно на эту тему придумать?))
но пока тянешь, значит не устал. наверное
к сожалению, в этой теме есть точки невозрата.
А: это точно
Я: каждый о своем. вот ты о чем?
А. ой, сейчас как признаюсь, и такая точка невозврата нарисуется!
Я: у кого?)
А: в целом
Я: ну, я, если что готова))
А: что-то у меня озноб и мурашки
ковид точно через интернет-сообщения не передаеся?
Я: ковид — нет
А: а что может?
Я: ну пока только интрига)
А: слушай, но вот серьезно. Если не дай бог я ляпну, что рядом с кем-то у меня постоянно мурашки по коже, от её мощнейшей наэлектризованности, особенно УЧИТЫВАЯ_ВСЕ_ИНЫЕ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. То это точно будет за гранью, притом далеко. И точка невозврата будет выглядеть именно так.
Я: не могу не задать этот глупый вопрос, формальный: а ты сейчас трезв?)
А: да, вопрос точно глупый)
Я: все вопросы по протоколу, извини )
А: где вы такие протоколы берете)
Я: мне же надо что-то спросить или не надо?)
А: ахахах)может и надо, может и нет) но протокол, наверное, уже устарел
Я: так и мне не 17) я по старой памяти, так сказать
А: нет, ты все-таки скажи еще что-нибудь))
Я: и как ты только терпишь эти мурашки)
А: с трудом
Я: а мне они нравятся)
А: так мурашки только сильней будут. они, видимо, зависят от того, насколько тебе приятно
Я: намного. хотя это смахивает на первоиюльский розыгрыш
А. с твоей стороны?))
В общем нет, какие тут розыгрыши…
когда я ловлю движения ее ножки под столом, пытаясь сделать так, чтобы она еле заметно прикоснулась к моей…
Я: ты все время на нее не смотришь, заметил?
только когда убить хотел по политическим мотивам)
А: потому что в другие моменты если смотреть, сложно собрать мысли воедино, ибо в голову лезут совсем иные, не касающиеся темы разговора
Я: буду почаще теперь в гости приходить
А: даже не знаю, хорошо ли это… ведь держаться придется сильнее или даже сдерживаться
Я: ну а какие варианты)вопрос риторический
А: да, риторический. и правда
Я: я не пойму, это ты сейчас грустно сказал или нет?)
А: скорее грустно) а что?
Я: ничего, но не грусти)
А: страшно даже подумать, о чем она мыслит, когда подмечает такие моменты, как с тем, что он на нее не смотрит.
А: мне нравятся твои пальчики. считаю, что взять тебя на руку – невероятное чувство. Нежную, горячую ладонь обхватить покрепче и почувствовать ее своей
я думаю о твоих губах, не пропуская ни одного момента, когда ты чуть закусываешь их или трогаешь рукой
Я: очень это всё, конечно… волнительно
А: как волнительно? или для тебя это недостаточно романтично?
Я: для меня всё достаточно неожиданно
сейчас в комнату войдет Валдис Пельш и программа “Розыгрыш”
А: надеюсь, хотя бы не ко мне.
Вот это первая часть нашего первого диалога вообще в жизни. Мы никогда с ним наедине не оставались, я никогда ни о чем таком не мыслила с ним, не чувствовала и намека. И тут такое. Признаться, меня взволновало это всё. Я начала вспоминать, как он выглядит. Симпатичный, хоть не совсем в моем вкусе, но по факту очень симпатичный. Высокий, спортивный. Подумала, что мне это всё сильно льстит. А учитывая, что я реально соскучилась по такому общению, то вообще не брала в голову никакие ИНЫЕ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Он много писал, что сильно взволнован своим признанием и моей реакцией на него. Переписка продолжалась в общей сложности часа два.
На следующее утро переписка продолжается, как дела, всё такое.
Я: ты вчерашнюю переписку пересматривал?
А: Ага, и не только ее.
Я:?
А: пересматривал твои фотографии всякие. например такие…
И далее он присылает мне моё фото трехлетней давности, которой уже года два нет в соцсети, потом еще, еще.
Дело в том, что я сама занимаюсь фотографией, как уличной, так и ню. Фотографирую, в том числе, себя. Те фото, которые мои, они с эротическим намеком, но даже не ню. Ну, там, например, обнаженные ноги, на которые легли тени жалюзи, и все это в черно-белом формате.
И таких фото у меня было очень много в сети — тут ноги, там живот, тут кусочек шеи и руки, губы с родинкой и прочее.
А. вообще в сети этой не было, не понимаю как он умудрился меня найти. Нашел и сохранял себе. Я давно уже все удалила, потому что не хотела, чтобы на них наткнулись случайно мои клиенты.
В общем, разговорились опять и выяснилось, что он и фотки сохранял и, что вообще меня поразило, периодически бродил в лесу (мой балкон выходит на лес) с биноклем, пытаясь увидеть меня в окнах (они не зашторены), но не видел.
Я ему написала, что да — мне нравится, когда на меня смотрят. А сама почувствовала, что он вниманием таким меня немного обесточил, я поняла, что зацепилась за эту историю. Будто шатнуло меня.
То есть, я понимаю, что подумала, что речь не только про сексуальное влечение, а что-то более серьезное, чего мне не хватало тогда в свете моих прекращенных отношений. Хотелось какой-то новой истории.
Он много описывал, как наблюдал за мной, что чувствовал, подмечал бесконечное количество деталей во мне, от запаха до цвета лака на ногтях, как я дышу, какие у меня пальцы, губы, как бровью повела и прочее.
Я в общем-то сразу подумала, что всё это не со мной связано больше, а скорее с тем, что он свои фантазии во мне разметил.
Далее в переписках он рассказывал, как через К. узнавал обо мне какие-то интимные подробности (например, по результатам нашего с ней посещения сауны), а потом подводил к тому, чтобы и она повторяла за мной.
Странные ощущения, скорее, неприятные.
Дальше, он рассказал мне о своих сексуальных фантазиях со мной. Как ни странно, но для меня они совпали с моими, просто такие вещи не многим мужчинам нравятся, да и не всем женщинам тоже.
А потом у нас с ним случился секс. Через неделю после первого диалога.
Наверное, один из лучших в моей жизни. А. говорил, что всё лучше, чем он ожидал, он постоянно нюхал и гладил меня. Не хотел расставаться в ту ночь, рано утром писал-писал-писал.
Шла вторая неделя нашего общения и я подумала, что всё это очень зря. Он живет с моей подругой, она хочет от него ребенка и вроде как они пытаются уже год зачать. К. говорила, что жениться он не хочет. Но ребенка-то хочет, встречаются 4 года, живут вместе два. А я кто в этой истории — воплощение смелых фантазий?
Спрашивать про это глупо, просить чего-то объяснять — тоже. В общем, я поняла, что не знаю как себя вести и уже подумала как-то сбавить обороты, а то увлекусь и вляпаюсь в сомнительную для себя историю.
Тем не менее, как-то само по себе он сам написал про тот груз, который ему тяжело нести, о чем он упоминал при первом разговоре. Чат в котором была эта переписка, был удален, потому недословно, но смысл такой: в личной жизни все не так, как хотелось бы; не тот секс, не тот запах, да и тяжело, потому что я взял на себя ответственность за К., так как она в этой жизни настрадалась и ей никогда никто ни в чем не помогал (я так поняла, что речь про финансовую поддержку).
Сижу, думаю, и что мне делать с этой информацией? Написала что-то типа:
— о, помоги еще мне и вон тому парню, плиз:)
И ушла из диалога, психанув на себя и на то, что растаяла как идиотка на разговорах о фетишах и видео, где на мои фотки др*чат (простите, пожалуйста).
У меня сложилась такая картинка: они там строят дом, зачинают дитё, а я вот для потрахушек и как бы с самого начала очевидно было, а я со своей пастью голодной размечталась, похоже о большой истории.
Вернулась в чат к вечеру, а там много всяких сообщений про секс-секс-секс. И даже очень откровенные видео.
Написала что-то типа: что ну нафиг А., пока я не влюбилась в тебя, прекратим мы это всё с тобой. Но это была очень классная история, меня прям встряхнуло)).
А. ответил: не прекращай общение, ну не рви мне сердце, блин.
Я не ответила.
На утро встаю, а в чате опять фотки его члена, с подписью, что он думает обо мне.
Я написала: я не буду отвечать на это А., не присылай, не ставь нас в неудобное положение.
А. удалил весь наш чат.
Всю неделю я в разъездах; вспоминала, конечно А., первую переписку в другом, не удаленном чате просматривала, и поняла, что была бы хотя бы нерыба, то она вырулила бы красивый диалог, и, может быть, что-то нормальное получилось бы. Дальше старалась не думать, работы было много.
Ровно через неделю после прерывания контакта он пишет: ну вот и все, последние нотки твоего запаха улетучились с полотенца, вытирался им, берег как мог, но всё — в стирку.
Я отправила какой-то смайл, но переписка снова возобновилась.
Внезапно он прислал мне эротический рассказ с моим участием, потом второй — с описанием нашей той ночи единственной, потом третий, с описанием нашего придуманного им путешествия.
Видимо, я зависла на описаниях меня, из которых можно вытянуть, что он видит не только тело и слышит не только мой запах, но и меня, ё-моё. Я там что-то говорю, какие-то поступки совершаю. Почти субъект.
Ну, как-то захотелось продолжить. Несколько раз он просился в гости ко мне, но из-за моей работы не получалось.
Как-то поздно проезжала мимо его дома и увидела, как они с К. что-то выгружают из его машины и меня прям заколбасило: я себя увидела какой-то блохой, что ли.
Захожу домой, а у меня уже сообщения в телефоне, о том, что он перед сном будет др*чить на моё фото, просит прислать что-то для обновления его коллекции моих фоток.
Я как-то вяло отвечала, видимо, там были щипцы про то, что меня задевает такая моя роль. На какую-то мою фразу он написал:
— бл*ть, И! просто дай мне своё фото, дай мне вылизать тебя, дай мне нюхать тебя!
Я так взвилась, что написала:
— иди на хер!
Увидела, что он прочитал и удалила чат.
Ходила дня два с ощущением своего косяка — не надо было посылать, тем более, что за исключением его последнего условно-грубого по форме сообщения, я от него не слышала ни мата, ни чего-либо по содержанию плохого в отношении себя.
На третий день написала:
— посылать на хер было лишним, извини.
Через пару часов он ответил:
А: и что мне с тобой теперь делать предлагаешь?
Я: не важничать, извинения не повод для этого
А: пфффф, не очень конструктивное предложение.
Можно было бы придумать что-то поинтереснее …
У тебя там целый спортзал дома. Прям как опытная тренер-фитоняшка и новый клиент фитнесс-клуба…
Я: где моя история-то? (он обещал мне еще один рассказ)
я бы сейчас уснуть под томное чтиво не отказалась бы
А: ты сбила прошлыми своими сообщениями мой настрой
Так что теперь не знаю
Надо подождать
И вернуть его как-то
Я: оу, настроешься, присылай, короч)
Но вообще, так-то, в той ситуации виноваты оба
выяснять отношения не хочу, но мне кажется, это стоит признать. тогда проще будет всем
А: Просто ты не хочешь завлечь меня чем-нибудь горячим, вот и всё)
Я: да я и раньше этого не делала.
горячее/холодное — от головы всё.
А: смайл “ok”.
Я: четт прям ощущение трагедии какое-то, ладно, че теперь. “Всё к лучшему в этом лучшем из миров” (с)
А: наверное. Но…
Дальше начинаются его эротические фантазии, он просит прислать фото, я не присылаю, но подыгрываю его фантазиям. Он присылает свое видео. Расходимся спать.
На следующий день он писал что-то нейтральное, я порадовалась, что не про секс, пообщались с полчаса, и в следующий раз написал только вечером следующего дня, извиняясь, что не писал. Я сказала, что это вроде не повод извиняться.
Для себя я решила, что писать сама не буду, буду только отвечать, если напишет и если ответить захочется.
Писал, что скучает, что когда уже мы, наконец, встретимся, что боится сказать что-то не то, чтобы не потерять меня опять, что почти закончил рассказ. Что, скорее всего, пришлет даже два рассказа.
И тут оказалось что моя мама-медик, которая работает непосредственно с ковидными больными, тоже заболела и заболела тяжело, с осложнениями и опасностью для жизни и здоровья. Я ему написала про это, и, занявшись мамиными делами, забыла про чат.
Пришла в переписку только на следующий день. От него на сообщения про маму “держитесь там”, а далее — опять фантазии про секс.
Меня это как-то покоробило, я ответила, что устала и пошла спать. Попрощались. Но через два часа проснулась от вибраций телефона: очень много довольно чувственных сообщений, про то, что он не может спать, что засыпает и просыпается с мыслями обо мне, что постоянно меня хочет, что хочет спать со мной, хочет смотреть на меня и так далее и тому подобное.
Он увидел, что я в сети и попросил побыть с ним, написать что-то ему. Я как-то вяло поддержала переписку про секс. Потом в голове остались проблемы с мамой и я вежливо попрощалась с ним.
С того дня прошла неделя. Я всю неделю была в диком стрессе от того, как сильно заболела мама, постоянно на связи с ней и с врачами. Меняли больницы, меняли врачей. Было не до А., хотя ночами, когда совсем тревожно, очень хотелось, чтобы он хотя бы спросил: как мама, как ты? Ну хотя бы спросил. Но нет.
Когда кризис миновал и маме ничего не угрожает, я прочитала переписку и подумала, что что-то со мной не так, а я не вижу в упор. Где мои баги, почему я не смогла повысить свою СЗ для него, чтобы он не просто захотел быть со мной, а хотя бы увидел во мне еще и что-то больше, чем сексуальный объект?
Я вижу, что в чате он не каждый день бывает теперь.
Писать ему сама не буду.
Очень бы хотелось, чтобы и вот это гадкое ощущение слива исчезло у меня и, желательно, чтобы наши отношения с ним продолжились, но в уже нормальном формате. Парень он хороший, мне кажется, в общем и целом у нас могло бы что-то получиться.
Спасибо Вам за блог!
2. В рубрику evolutiolab (дополнение)
prose_mi
Эволюция, простите, пожалуйста, что я вот так в догонку еще дописываю, тем более, без какой-либо уверенности, что Вы вообще прочитаете мое письмо, но если да, то я забыла написать главное, для чего вообще писала: я не понимаю, почему он перестал писать, что пошло не так в общении, каким это общение было для него? Мне кажется, что такие вещи важно понимать для работы над собой в дальнейшем.
Спасибо!
Источник: Эволюция
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