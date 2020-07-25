Мнение: Письмо: “Подыгрываю фантазиям”

25.07.2020, 2:32, Разное

Вот третье письмо.

Третий эксперимент перед тестом, как вы можете разбирать письма, которые выглядят немного сложней типичных рапаньих историй про слив. Я хочу чтобы вы запомнили результаты сегодняшних экспериментов и посмотрим, помог ли тест начать разбираться в теме поля. Я прихожу к выводу, что путем простых объяснений понимание границ не дается никому, но дается иначе.

В первом эксперименте большинство потерпели фиаско. Во втором многие рассуждали верно, поскольку было слишком очевидно, что в 16 лет со взрослым парнем дочке встречаться не стоит, но не заметили другой крайности: бросить парня и ждать любви – плохой совет. Девочке надо научиться опираться на себя, то есть предлагать дружбу тому, с кем хочется именно дружбы, не бежать от его предложений и не соглашаться на них, а делать свое, встречное, и быть уверенной в себе.

Теперь третья история. Здесь попытка рыбалки и я не буду вам подсказывать, в кавычках или без и насколько.

Сами решайте. Но не гадайте. Пишите, что именно не так, а если что-то так, пишите, что.

Можете писать, как надо. В этом задании можно приводить свои варианты, но постарайтесь не позориться.

Здесь длинный диалог и надо проанализировать его на предмет ходов. Верных и неверных.

Учитесь мыслить в этом формате: диалог как игра в шашки-шахматы. Ход партнера – ваш ход.

Отношения то же самое, но там сложней увидеть ходы, а в диалоге проще.

Попробуем?

prose_mi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Очень надеюсь, что мое письмо Вы выберете для разбора, потому что хочется понять, как мне выйти из сложившейся ситуации, да и вообще, как понять, что это было.

Мне 34 года, я работаю на себя в юридическом бизнесе, зарабатываю хорошо, есть сбережения, квартира, машина, помогаю родителям и семье сестры. Всегда работала много, люблю свою профессию, хочу стать топовым юристом.

Много занимаюсь спортом: фитнес, зимний и летний триатлон.

Своей семьи нет, детей тоже. Раньше не хотела, сейчас уже да, потому что могу себе позволить финансово. Но недавно закончились трехлетние отношения и вот три месяца, как я одна.

У меня есть довольно близкая знакомая — К., которая года четыре была моей подчиненной, я много вкладыва в нее: и по работе, и в личном плане помогала всячески, но уже год как не работает у меня, но мы тесно общаемся. Младше меня на 7 лет. Насколько я знаю, кроме меня у нее подруг нет, она считает меня авторитетом по многим вопросом и довольно часто копирует меня во внешности, хобби, поведении.

Это заметно всем, ну и мы с ней это обсуждали, она не отрицает, что ориентируется на меня. Раньше я относилась к ней, как младшей сестре, но после ее увольнения контакта стало сильно меньше и я как-то подостыла.

Мы живем недалеко друг от друга — я в своей квартире, она с парнем — А. в его квартире. А. 32 года, я знаю его в связи с тем, что К. часто приходила ко мне с ним в гости, они меня к себе приглашали, мы вместе часто выезжали на спортивные мероприятия. Знакомы три года. Общаемся тесно года два как.

Я к нему вообще никак не относилась, даже особо не понимала какой у него характер. Меня только всегда сильно удивляло, что несмотря на его явное желание проводить совместно время, он избегал взгляда. Чаще всего при разговоре смотрел на К. Это выглядело странно, — либо я ему неприятна, либо он от К. глаза оторвать не может.

Относительно недавно от описываемых событий мы с ним поспорили на политическую тему. Он в этом общении вел себя довольно эмоционально, нетерпимо. Уходя от них, я отшутилась, что больше не приду по политическим убеждениям к ним. Но мы не поссорились

И вот месяц назад он мне поздно вечером пишет в чате, спрашивает как я себя чувствую после перенесенного ковида. Я отвечаю, завязывается диалог, сначала про ковид, потом про фильмы, про еще что-то. И, когда уже казалось, что мы попрощались, он пишет:

А: можно еще вопрос тебе задать, откровенный?) точнее ответ нужен такой

Я: задавай вопрос, а там посмотрим)

А: ты обиделась на меня из-за прошлого раза? только честно)

Я: расстроилась, что осталась непонятой. но не обиделась

А: просто пропала потом так резко, я уж думал всё) да, я бываю груб и резок иногда. тем более в споре, но обидеть тебя я в любом случае не хотел

Я: ну это значит я как-то неправильно ушла, раз осталось такое впечатление) что я обиделась

но всё нормально

А: окей, буду считать, что сейчас это было честно)

Я: вот ты подозрительный))

А: 😑 бывает)

А: ахаха)блин

Я: еще откровенный вопрос?))

А: вот как раз я об этом) только прочитал твой ответ) точнее только осознал

нет, такие вопросы, на которые “а там посмотрим)” мне тебе задавать нельзя

Я: ну это ты сам решай

А: сложно это всё

Я: да?

А: lf

да

Я: ytn

А: разве просто?

Я: чаще всего да, как накатит настоящая усталость, так станет всё просто

А: иногда ее приходится очень долго ждать, во всю потягивая неподъемный уже казалось бы груз за собой

Я: знаешь, сколько метафор можно на эту тему придумать?))

но пока тянешь, значит не устал. наверное

к сожалению, в этой теме есть точки невозрата.

А: это точно

Я: каждый о своем. вот ты о чем?

А. ой, сейчас как признаюсь, и такая точка невозврата нарисуется!

Я: у кого?)

А: в целом

Я: ну, я, если что готова))

А: что-то у меня озноб и мурашки

ковид точно через интернет-сообщения не передаеся?

Я: ковид — нет

А: а что может?

Я: ну пока только интрига)

А: слушай, но вот серьезно. Если не дай бог я ляпну, что рядом с кем-то у меня постоянно мурашки по коже, от её мощнейшей наэлектризованности, особенно УЧИТЫВАЯ_ВСЕ_ИНЫЕ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. То это точно будет за гранью, притом далеко. И точка невозврата будет выглядеть именно так.

Я: не могу не задать этот глупый вопрос, формальный: а ты сейчас трезв?)

А: да, вопрос точно глупый)

Я: все вопросы по протоколу, извини )

А: где вы такие протоколы берете)

Я: мне же надо что-то спросить или не надо?)

А: ахахах)может и надо, может и нет) но протокол, наверное, уже устарел

Я: так и мне не 17) я по старой памяти, так сказать

А: нет, ты все-таки скажи еще что-нибудь))

Я: и как ты только терпишь эти мурашки)

А: с трудом

Я: а мне они нравятся)

А: так мурашки только сильней будут. они, видимо, зависят от того, насколько тебе приятно

Я: намного. хотя это смахивает на первоиюльский розыгрыш

А. с твоей стороны?))

В общем нет, какие тут розыгрыши…

когда я ловлю движения ее ножки под столом, пытаясь сделать так, чтобы она еле заметно прикоснулась к моей…

Я: ты все время на нее не смотришь, заметил?

только когда убить хотел по политическим мотивам)

А: потому что в другие моменты если смотреть, сложно собрать мысли воедино, ибо в голову лезут совсем иные, не касающиеся темы разговора

Я: буду почаще теперь в гости приходить

А: даже не знаю, хорошо ли это… ведь держаться придется сильнее или даже сдерживаться

Я: ну а какие варианты)вопрос риторический

А: да, риторический. и правда

Я: я не пойму, это ты сейчас грустно сказал или нет?)

А: скорее грустно) а что?

Я: ничего, но не грусти)

А: страшно даже подумать, о чем она мыслит, когда подмечает такие моменты, как с тем, что он на нее не смотрит.

А: мне нравятся твои пальчики. считаю, что взять тебя на руку – невероятное чувство. Нежную, горячую ладонь обхватить покрепче и почувствовать ее своей

я думаю о твоих губах, не пропуская ни одного момента, когда ты чуть закусываешь их или трогаешь рукой

Я: очень это всё, конечно… волнительно

А: как волнительно? или для тебя это недостаточно романтично?

Я: для меня всё достаточно неожиданно

сейчас в комнату войдет Валдис Пельш и программа “Розыгрыш”

А: надеюсь, хотя бы не ко мне.

Вот это первая часть нашего первого диалога вообще в жизни. Мы никогда с ним наедине не оставались, я никогда ни о чем таком не мыслила с ним, не чувствовала и намека. И тут такое. Признаться, меня взволновало это всё. Я начала вспоминать, как он выглядит. Симпатичный, хоть не совсем в моем вкусе, но по факту очень симпатичный. Высокий, спортивный. Подумала, что мне это всё сильно льстит. А учитывая, что я реально соскучилась по такому общению, то вообще не брала в голову никакие ИНЫЕ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Он много писал, что сильно взволнован своим признанием и моей реакцией на него. Переписка продолжалась в общей сложности часа два.

На следующее утро переписка продолжается, как дела, всё такое.

Я: ты вчерашнюю переписку пересматривал?

А: Ага, и не только ее.

Я:?

А: пересматривал твои фотографии всякие. например такие…

И далее он присылает мне моё фото трехлетней давности, которой уже года два нет в соцсети, потом еще, еще.

Дело в том, что я сама занимаюсь фотографией, как уличной, так и ню. Фотографирую, в том числе, себя. Те фото, которые мои, они с эротическим намеком, но даже не ню. Ну, там, например, обнаженные ноги, на которые легли тени жалюзи, и все это в черно-белом формате.

И таких фото у меня было очень много в сети — тут ноги, там живот, тут кусочек шеи и руки, губы с родинкой и прочее.

А. вообще в сети этой не было, не понимаю как он умудрился меня найти. Нашел и сохранял себе. Я давно уже все удалила, потому что не хотела, чтобы на них наткнулись случайно мои клиенты.

В общем, разговорились опять и выяснилось, что он и фотки сохранял и, что вообще меня поразило, периодически бродил в лесу (мой балкон выходит на лес) с биноклем, пытаясь увидеть меня в окнах (они не зашторены), но не видел.

Я ему написала, что да — мне нравится, когда на меня смотрят. А сама почувствовала, что он вниманием таким меня немного обесточил, я поняла, что зацепилась за эту историю. Будто шатнуло меня.

То есть, я понимаю, что подумала, что речь не только про сексуальное влечение, а что-то более серьезное, чего мне не хватало тогда в свете моих прекращенных отношений. Хотелось какой-то новой истории.

Он много описывал, как наблюдал за мной, что чувствовал, подмечал бесконечное количество деталей во мне, от запаха до цвета лака на ногтях, как я дышу, какие у меня пальцы, губы, как бровью повела и прочее.

Я в общем-то сразу подумала, что всё это не со мной связано больше, а скорее с тем, что он свои фантазии во мне разметил.

Далее в переписках он рассказывал, как через К. узнавал обо мне какие-то интимные подробности (например, по результатам нашего с ней посещения сауны), а потом подводил к тому, чтобы и она повторяла за мной.

Странные ощущения, скорее, неприятные.

Дальше, он рассказал мне о своих сексуальных фантазиях со мной. Как ни странно, но для меня они совпали с моими, просто такие вещи не многим мужчинам нравятся, да и не всем женщинам тоже.

А потом у нас с ним случился секс. Через неделю после первого диалога.

Наверное, один из лучших в моей жизни. А. говорил, что всё лучше, чем он ожидал, он постоянно нюхал и гладил меня. Не хотел расставаться в ту ночь, рано утром писал-писал-писал.

Шла вторая неделя нашего общения и я подумала, что всё это очень зря. Он живет с моей подругой, она хочет от него ребенка и вроде как они пытаются уже год зачать. К. говорила, что жениться он не хочет. Но ребенка-то хочет, встречаются 4 года, живут вместе два. А я кто в этой истории — воплощение смелых фантазий?

Спрашивать про это глупо, просить чего-то объяснять — тоже. В общем, я поняла, что не знаю как себя вести и уже подумала как-то сбавить обороты, а то увлекусь и вляпаюсь в сомнительную для себя историю.

Тем не менее, как-то само по себе он сам написал про тот груз, который ему тяжело нести, о чем он упоминал при первом разговоре. Чат в котором была эта переписка, был удален, потому недословно, но смысл такой: в личной жизни все не так, как хотелось бы; не тот секс, не тот запах, да и тяжело, потому что я взял на себя ответственность за К., так как она в этой жизни настрадалась и ей никогда никто ни в чем не помогал (я так поняла, что речь про финансовую поддержку).

Сижу, думаю, и что мне делать с этой информацией? Написала что-то типа:

— о, помоги еще мне и вон тому парню, плиз:)

И ушла из диалога, психанув на себя и на то, что растаяла как идиотка на разговорах о фетишах и видео, где на мои фотки др*чат (простите, пожалуйста).

У меня сложилась такая картинка: они там строят дом, зачинают дитё, а я вот для потрахушек и как бы с самого начала очевидно было, а я со своей пастью голодной размечталась, похоже о большой истории.

Вернулась в чат к вечеру, а там много всяких сообщений про секс-секс-секс. И даже очень откровенные видео.

Написала что-то типа: что ну нафиг А., пока я не влюбилась в тебя, прекратим мы это всё с тобой. Но это была очень классная история, меня прям встряхнуло)).

А. ответил: не прекращай общение, ну не рви мне сердце, блин.

Я не ответила.

На утро встаю, а в чате опять фотки его члена, с подписью, что он думает обо мне.

Я написала: я не буду отвечать на это А., не присылай, не ставь нас в неудобное положение.

А. удалил весь наш чат.

Всю неделю я в разъездах; вспоминала, конечно А., первую переписку в другом, не удаленном чате просматривала, и поняла, что была бы хотя бы нерыба, то она вырулила бы красивый диалог, и, может быть, что-то нормальное получилось бы. Дальше старалась не думать, работы было много.

Ровно через неделю после прерывания контакта он пишет: ну вот и все, последние нотки твоего запаха улетучились с полотенца, вытирался им, берег как мог, но всё — в стирку.

Я отправила какой-то смайл, но переписка снова возобновилась.

Внезапно он прислал мне эротический рассказ с моим участием, потом второй — с описанием нашей той ночи единственной, потом третий, с описанием нашего придуманного им путешествия.

Видимо, я зависла на описаниях меня, из которых можно вытянуть, что он видит не только тело и слышит не только мой запах, но и меня, ё-моё. Я там что-то говорю, какие-то поступки совершаю. Почти субъект.

Ну, как-то захотелось продолжить. Несколько раз он просился в гости ко мне, но из-за моей работы не получалось.

Как-то поздно проезжала мимо его дома и увидела, как они с К. что-то выгружают из его машины и меня прям заколбасило: я себя увидела какой-то блохой, что ли.

Захожу домой, а у меня уже сообщения в телефоне, о том, что он перед сном будет др*чить на моё фото, просит прислать что-то для обновления его коллекции моих фоток.

Я как-то вяло отвечала, видимо, там были щипцы про то, что меня задевает такая моя роль. На какую-то мою фразу он написал:

— бл*ть, И! просто дай мне своё фото, дай мне вылизать тебя, дай мне нюхать тебя!

Я так взвилась, что написала:

— иди на хер!

Увидела, что он прочитал и удалила чат.

Ходила дня два с ощущением своего косяка — не надо было посылать, тем более, что за исключением его последнего условно-грубого по форме сообщения, я от него не слышала ни мата, ни чего-либо по содержанию плохого в отношении себя.

На третий день написала:

— посылать на хер было лишним, извини.

Через пару часов он ответил:

А: и что мне с тобой теперь делать предлагаешь?

Я: не важничать, извинения не повод для этого

А: пфффф, не очень конструктивное предложение.

Можно было бы придумать что-то поинтереснее …

У тебя там целый спортзал дома. Прям как опытная тренер-фитоняшка и новый клиент фитнесс-клуба…

Я: где моя история-то? (он обещал мне еще один рассказ)

я бы сейчас уснуть под томное чтиво не отказалась бы

А: ты сбила прошлыми своими сообщениями мой настрой

Так что теперь не знаю

Надо подождать

И вернуть его как-то

Я: оу, настроешься, присылай, короч)

Но вообще, так-то, в той ситуации виноваты оба

выяснять отношения не хочу, но мне кажется, это стоит признать. тогда проще будет всем

А: Просто ты не хочешь завлечь меня чем-нибудь горячим, вот и всё)

Я: да я и раньше этого не делала.

горячее/холодное — от головы всё.

А: смайл “ok”.

Я: четт прям ощущение трагедии какое-то, ладно, че теперь. “Всё к лучшему в этом лучшем из миров” (с)

А: наверное. Но…

Дальше начинаются его эротические фантазии, он просит прислать фото, я не присылаю, но подыгрываю его фантазиям. Он присылает свое видео. Расходимся спать.

На следующий день он писал что-то нейтральное, я порадовалась, что не про секс, пообщались с полчаса, и в следующий раз написал только вечером следующего дня, извиняясь, что не писал. Я сказала, что это вроде не повод извиняться.

Для себя я решила, что писать сама не буду, буду только отвечать, если напишет и если ответить захочется.

Писал, что скучает, что когда уже мы, наконец, встретимся, что боится сказать что-то не то, чтобы не потерять меня опять, что почти закончил рассказ. Что, скорее всего, пришлет даже два рассказа.

И тут оказалось что моя мама-медик, которая работает непосредственно с ковидными больными, тоже заболела и заболела тяжело, с осложнениями и опасностью для жизни и здоровья. Я ему написала про это, и, занявшись мамиными делами, забыла про чат.

Пришла в переписку только на следующий день. От него на сообщения про маму “держитесь там”, а далее — опять фантазии про секс.

Меня это как-то покоробило, я ответила, что устала и пошла спать. Попрощались. Но через два часа проснулась от вибраций телефона: очень много довольно чувственных сообщений, про то, что он не может спать, что засыпает и просыпается с мыслями обо мне, что постоянно меня хочет, что хочет спать со мной, хочет смотреть на меня и так далее и тому подобное.

Он увидел, что я в сети и попросил побыть с ним, написать что-то ему. Я как-то вяло поддержала переписку про секс. Потом в голове остались проблемы с мамой и я вежливо попрощалась с ним.

С того дня прошла неделя. Я всю неделю была в диком стрессе от того, как сильно заболела мама, постоянно на связи с ней и с врачами. Меняли больницы, меняли врачей. Было не до А., хотя ночами, когда совсем тревожно, очень хотелось, чтобы он хотя бы спросил: как мама, как ты? Ну хотя бы спросил. Но нет.

Когда кризис миновал и маме ничего не угрожает, я прочитала переписку и подумала, что что-то со мной не так, а я не вижу в упор. Где мои баги, почему я не смогла повысить свою СЗ для него, чтобы он не просто захотел быть со мной, а хотя бы увидел во мне еще и что-то больше, чем сексуальный объект?

Я вижу, что в чате он не каждый день бывает теперь.

Писать ему сама не буду.

Очень бы хотелось, чтобы и вот это гадкое ощущение слива исчезло у меня и, желательно, чтобы наши отношения с ним продолжились, но в уже нормальном формате. Парень он хороший, мне кажется, в общем и целом у нас могло бы что-то получиться.

Спасибо Вам за блог!

2. В рубрику evolutiolab (дополнение)



prose_mi

Эволюция, простите, пожалуйста, что я вот так в догонку еще дописываю, тем более, без какой-либо уверенности, что Вы вообще прочитаете мое письмо, но если да, то я забыла написать главное, для чего вообще писала: я не понимаю, почему он перестал писать, что пошло не так в общении, каким это общение было для него? Мне кажется, что такие вещи важно понимать для работы над собой в дальнейшем.

Спасибо!