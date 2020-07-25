Предъявлены обвинения участникам волнений в Портленде

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25.07.2020, 2:20, Новости дня

Федеральная прокуратура предъявила обвинения 18 участникам уличных волнений в городе Портленд, штат Орегон. Обвинения включают участие в массовых беспорядках, нападение на полицию и поджог. Все обвиняемые появились в суде, выслушали обвинения и были освобождены.

Эти обвинения последовали за направлением федеральных правоохранителей из Министерства внутренней безопасности и Службы маршалов в Портленд, где 58 дней продолжаются массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после смерти Джорджа Флойда.

Действия федеральных силовиков вызвали критику демократов и правозащитных организаций, обвиняющих их в превышении полномочий. Генеральный инспектор Министерства юстиции заявил о начале расследования адекватности их действий, а федеральный судья запретил им использовать чрезмерную силу, а также арестовывать журналистов.

Администрация Трампа также направила полицейские подразделения в управляемые демократами Сиэтл, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке, несмотря на возражения мэров этих городов.





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