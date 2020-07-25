ЦИК Украины отменил документальное подтверждение избирателями своего фактического места проживания

25.07.2020, 2:15, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины изменила процедуру определения избирательного адреса граждан. Об этом 24 июля проинформировал сайт Центризбиркома.

Изменения связаны со вступлением в силу закона, который вносит поправки в другие законодательные документы, в частности относительно Государственного реестра избирателей.

“В указанных актах комиссии, в частности, исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом”, – говорится в сообщении ЦИК.

Верховная Рада на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс, касающиеся в том числе Госреестра избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 июля.