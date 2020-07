В Израиле заявили, что нанесли авиаудар по военным объектам в Сирии

25.07.2020, 2:15, Новости дня

Вечером 24 июля военная авиация Израиля нанесла удар по военным целям в Сирии. Об этом в Twitter проинформировала Армия обороны Израиля.

“Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам”, – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ответственным за обстрел считают “сирийский режим”.

“Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля”, – подчеркнули в Армии обороны страны.

NEWSru.co.il уточняет со ссылкой на ЦАХАЛ, что с сирийской территории были обстреляны Голанские высоты.

Армия Израиля нанесла удар из вертолетов по целям, среди которых, в частности, наблюдательные посты, оборудованные средствами для сбора разведданных.

Израиль неоднократно отвечал на обстрелы со стороны Сирии.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы противника и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части. Сирия считает Голаны своей территорией.

ООН не признала оккупацию Израилем Голанских высот. Ежегодно Генассамблея принимала резолюцию с ее осуждением. В 2018 году США впервые проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН (ранее американская делегация воздерживалась).

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 25 марта он подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над аннексированной частью Голанских высот. Лига арабских государств, Сирия, Турция, Иран и Российская Федерация осудили инициативу президента США.