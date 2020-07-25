Мнение: Домогательства в СССР. Тайна “молодого режиссера”

25.07.2020, 2:01, Разное

К вопросу о “домогательствах в СССР”. Любопытный квест-задачка для тех наивных, кто искренне до сих пор верит, что “в интернете есть всё” (навеяно предыдущими обсуждениями). Вот простое задание. Дано: есть забытая советская актриса Ия Арепина, про которую мы с вами прочли, что она в свое время тоже пала жертвой домогательств по-советски: ей предложили секс в обмен на хорошие отношения с режиссером, она отказалась и даже попробовала жаловаться… Вопрос – кто был тот режиссер-домогатель?!

В прошлом посте я цитировал своего товарища Игоря Степанова (в прошлом журналиста “Комсомолки”, “Недели”, “Известий” и проч.), который называл Пырьева. Пырьев в деле определенно замешан, но тут он, скорее всего, подключился уже позже; обычно, описывая этот эпизод из жизни Арепьевой, говорят о некоем “молодом режиссере”. А Пырьев в 60е уж точно никаким молодым режиссером не был. Но о ком тогда речь? Кто сломал жизнь актрисе?

Хрен найдешь. Хотя ссылок на саму историю в Сети навалом. Но все они… не содержат имен! Например.

“ПОЧЕМУ ее звезда так быстро погасла? Однажды на съемках очередного фильма, который снимал молодой режиссер, произошел типичный для кинематографических кругов случай. Этот режиссер пожелал, чтобы холодная красавица Ия Арепина стала его любовницей. Он раскинул перед ней красивые карьерные перспективы в случае, если она согласится. Но девушка, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, как сделали бы многие на ее месте, вдруг отказала” http://facecollection.ru/people/iya-arepina

А вот тут уже появляется датировка – “середина 1960-х”. Однако ни имени режиссера, ни названия картины по-прежнему нет.

“На рубеже 1950-1960-х гг. Ия Арепина была востребованной и очень популярной актрисой. А в середине 1960-х гг. неожиданно исчезла с экранов. Как потом выяснилось, на съемках очередной картины молодой режиссер предложил актрисе стать его любовницей. Ия не только отказала, но еще и уехала со съемок, написав руководству объяснительную, в которой сообщила причину своего отъезда”

https://kulturologia.ru/blogs/240717/35386/

Ищем далее:

“Из большого кино актриса исчезла в один миг в середине 60-х. На съемках очередного фильма она пошла на конфликт с молодым режиссером, который хотел, чтобы она стала его любовницей… Ия Алексеевна – одна из самых красивых актрис русского кино, можно себе представить, сколько ей поступало подобных предложений. Тем более что (и это не секрет) многие ее коллеги ими не гнушались. А она гордилась, что все роли ей достались путем кинопроб, в честной конкуренции. После того инцидента ее “уволили” с площадки, и с тех пор за ней, не без стараний того режиссера, закрепилась слава скандалистки”

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/arepina/index1.html

Опять ничего про “молодого режиссера”.

Еще одно изложение уже нам известного – и опять без фамилий и названий:

“…её гордость и чистота не стали причиной актерской трагедии. Молодой режиссер предложил ей стать его любовницей в обмен на радужные перспективы, лучшие роли в кино, высокие гонорары. Она отказала, причем у всех на глазах, и покинула съемочную площадку. После Арепина написала объяснительную, где подробно описала ситуацию, но в ответ получила лишь строгий выговор за срыв съемок и репутацию скандалистки”. http://kolanews.ru/news/kultura-i-iskusstvo/3581

И еще одна вариация:

” Мало кто знает (!!-С), что Арепина ушла из кино со скандалом. По слухам, как-то на съемках очередного фильма актриса получила от молодого режиссера «неприличное» предложение. Мужчина намекал Арепиной на радужные перспективы в кино, главные роли, высокие гонорары, если она станет его любовницей. Но молодая актриса, считавшая эту «роль» оскорбительной для себя, решила проучить мерзавца. У всех на глазах Ия отказала молодому режиссеру и, хлопнув дверью, покинула съемочную площадку с гордо поднятой головой. Тогда Ия еще не знала, что это за ней захлопнулась дверь… советского кинематографа. Уверенная в своей правоте, Арепина без обиняков изложила весь инцидент в объяснительной записке, но в ответ получила лишь… выговор за срыв съемок. После этой «постельной» сцены за актрисой прочно закрепилась дурная слава скандалистки. https://fanparty.ru/fanclubs/hochu-v-sssr/tribune/20492

Словом, мы имеем набор разных текстов с разных сайтов, которые писали разные копирайтеры. Кто-то подключал фантазию больше, кто-то меньше, кто-то старался быть посуше, кто-то поэмоциональнее. Ясно лишь одно – в основе какая-то “объективка”, в которой явно было больше информации: там была и фамилия, и название фильма… Но кто был тот негодяй и мерзавец, найти лично мне так и не удалось. Несмотря на то, что “в интернете все есть”.

UPD. Предлагали кандидатуры Ростоцкого и Рязанова, но нет – оба не подходят. У обоих в середине 60-х не было подходящего “фильма на плэнере”, с отъездом из Москвы.